В Ялте выросло количество пропавших без вести

Число пропавших без вести после ливней в Ялте возросло до двух.

Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.

При этом количество пострадавших уже возросло до 24.

«Дождя нет больше суток, но остаются два участка, которые вызывают опасения – улицы Кривошты/Вергасова и Кореиз. На месте работают военные, МЧС, сотрудники администрации, включая моих замов. Призываю не отказываться от эвакуации из тех домов, которые находятся в зоне риска», — рассказала Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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