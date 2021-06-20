Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым ● Евпаторийские пляжи переполнены на фоне подтопления Ялты ● В Ялте начали прием заявок об утрате имущества во время наводнения ● Керчанку госпитализировали из-за удара током ● Власти заявили, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено
В Ялте выросло количество пропавших без вести
Число пропавших без вести после ливней в Ялте возросло до двух.
Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.
При этом количество пострадавших уже возросло до 24.
«Дождя нет больше суток, но остаются два участка, которые вызывают опасения – улицы Кривошты/Вергасова и Кореиз. На месте работают военные, МЧС, сотрудники администрации, включая моих замов. Призываю не отказываться от эвакуации из тех домов, которые находятся в зоне риска», — рассказала Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Число эвакуированных жителей Ялты превысило полтысячи. Число эвакуированных жителей Ялты из мест подтопления превысило полтысячи человек.
Число травмированных в Ялте из-за потопа снова возросло. Число травмированных в Ялте из-за потопа людей выросло до 19.
В Ялте во время наводнения пропала без вести женщина, 18 человек получили травмы. На данный момент в Ялте подтоплен 101 дом, откачана вода из 43. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Один погибший, более десяти пострадавших: итоги потопа в Ялте. Количество пострадавших от потопа в Ялте достигло 11 человек.
В Крыму снова растет число новых заражений
За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции.
Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым
Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме.
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