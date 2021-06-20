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Потоп в Крыму

В Ялте выросло количество пропавших без вести

09:52 воскресенье, 20 июня 2021
Ялта

Число пропавших без вести после ливней в Ялте возросло до двух.

Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.

При этом количество пострадавших уже возросло до 24.

«Дождя нет больше суток, но остаются два участка, которые вызывают опасения – улицы Кривошты/Вергасова и Кореиз. На месте работают военные, МЧС, сотрудники администрации, включая моих замов. Призываю не отказываться от эвакуации из тех домов, которые находятся в зоне риска», — рассказала Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число эвакуированных жителей Ялты превысило полтысячи. Число эвакуированных жителей Ялты из мест подтопления превысило полтысячи человек.

Число травмированных в Ялте из-за потопа снова возросло. Число травмированных в Ялте из-за потопа людей выросло до 19.

В Ялте во время наводнения пропала без вести женщина, 18 человек получили травмы. На данный момент в Ялте подтоплен 101 дом, откачана вода из 43. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Один погибший, более десяти пострадавших: итоги потопа в Ялте. Количество пострадавших от потопа в Ялте достигло 11 человек.

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