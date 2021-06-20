В Ялте начали прием заявок об утрате имущества во время наводнения

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Администрация Ялты начала принимать заявки об утрате имущества от местных жителей.

В ЕДДС звонки принимаются круглосуточно по тел.: 112, (3654) 23-93-83. Кроме того, заявки можно оставить, позвонив на горячую линию, созданную в департаменте труда и социальной защиты населения по тел: +79789028935, +79789028929, (3654) 34-30-03, с 8-00 до 18-00 ежедневно. Заявку об утрате имущества необходимо оставлять с адресом и номером телефона для обратной связи.

В соответствии с законодательством предусмотрены:

единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на пострадавшего;

финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости;

50 тыс. руб. — за частично утраченное имущество;

100 тысяч рублей — за полностью утраченное имущество.

Кроме того, проводится сбор одежды и обуви для ялтинцев, чьи дома пострадали в результате подтопления по адресам:

Ломоносова, д. 27 (ГБУ РК «ЦСО Г. ЯЛТЫ»)

ул. Изобильная, 5 (Государственная пожарно-спасательная часть №9)

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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