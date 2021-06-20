Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +27
море +18

Потоп в Крыму

В Ялте начали прием заявок об утрате имущества во время наводнения

07:30 воскресенье, 20 июня 2021
Ялта
В Ялте начали прием заявок об утрате имущества во время наводнения

фото © Новости Крыма

Администрация Ялты начала принимать заявки об утрате имущества от местных жителей.

В ЕДДС звонки принимаются круглосуточно по тел.: 112, (3654) 23-93-83. Кроме того, заявки можно оставить, позвонив на горячую линию, созданную в департаменте труда и социальной защиты населения по тел: +79789028935, +79789028929, (3654) 34-30-03, с 8-00 до 18-00 ежедневно. Заявку об утрате имущества необходимо оставлять с адресом и номером телефона для обратной связи.

В соответствии с законодательством предусмотрены:

единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на пострадавшего;

финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости;

50 тыс. руб. — за частично утраченное имущество;

100 тысяч рублей — за полностью утраченное имущество.

Кроме того, проводится сбор одежды и обуви для ялтинцев, чьи дома пострадали в результате подтопления по адресам:

Ломоносова, д. 27 (ГБУ РК «ЦСО Г. ЯЛТЫ»)

ул. Изобильная, 5 (Государственная пожарно-спасательная часть №9)

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте подтоплены десятки отелей. Более 10 отелей в Ялте оказались в зоне подтопления.

Завалы мусора начали убирать с пляжей Ялты. Завалы мусора после вчерашнего потопа начали разбирать на пляжах Ялты.

Власти Севастополя планирует отключить воду горожанам и этой ночью. Ограничение водоснабжения возможно в Севастополе и этой ночью.

Подача питьевой воды в Ялте откладывается до полуночи. Подача питьевой воды в дома Ялтинского городского округа откладывается до полуночи.

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова растет число новых заражений

В Крыму снова растет число новых заражений

За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции.

Потоп в Крыму
Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым

Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым

Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме.

Общество
Какой сегодня праздник 20 июня

Какой сегодня праздник 20 июня фото

Сегодня, 20 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Потоп в Крыму
В Ялте подтоплены десятки отелей

В Ялте подтоплены десятки отелей

Более 10 отелей в Ялте оказались в зоне подтопления.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации