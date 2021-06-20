Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Керчанку госпитализировали из-за удара током ● Власти заявили, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено ● Число эвакуированных жителей Ялты превысило полтысячи ● Число травмированных в Ялте из-за потопа снова возросло ● Эвакуированных из зон подтопления в Крыму заставили сдавать тесты на коронавирус
В Ялте начали прием заявок об утрате имущества во время наводнения
фото © Новости Крыма
Администрация Ялты начала принимать заявки об утрате имущества от местных жителей.
В ЕДДС звонки принимаются круглосуточно по тел.: 112, (3654) 23-93-83. Кроме того, заявки можно оставить, позвонив на горячую линию, созданную в департаменте труда и социальной защиты населения по тел: +79789028935, +79789028929, (3654) 34-30-03, с 8-00 до 18-00 ежедневно. Заявку об утрате имущества необходимо оставлять с адресом и номером телефона для обратной связи.
В соответствии с законодательством предусмотрены:
единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на пострадавшего;
финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости;
50 тыс. руб. — за частично утраченное имущество;
100 тысяч рублей — за полностью утраченное имущество.
Кроме того, проводится сбор одежды и обуви для ялтинцев, чьи дома пострадали в результате подтопления по адресам:
Ломоносова, д. 27 (ГБУ РК «ЦСО Г. ЯЛТЫ»)
ул. Изобильная, 5 (Государственная пожарно-спасательная часть №9)
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте подтоплены десятки отелей. Более 10 отелей в Ялте оказались в зоне подтопления.
Завалы мусора начали убирать с пляжей Ялты. Завалы мусора после вчерашнего потопа начали разбирать на пляжах Ялты.
Власти Севастополя планирует отключить воду горожанам и этой ночью. Ограничение водоснабжения возможно в Севастополе и этой ночью.
Подача питьевой воды в Ялте откладывается до полуночи. Подача питьевой воды в дома Ялтинского городского округа откладывается до полуночи.
В Крыму снова растет число новых заражений
За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции.
Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым
Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме.
Какой сегодня праздник 20 июня фото
Сегодня, 20 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина
Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.
вчера
В Ялте подтоплены десятки отелей
Более 10 отелей в Ялте оказались в зоне подтопления.