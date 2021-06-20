В Ялте на несколько дней запретили купаться в море

фото © riafan.ru

Запрет на купание в море в акватории Ялты ориентировочно снимут не раньше 23 июня.

Об этом журналистам сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«К огромному сожалению, сегодня, завтра и послезавтра купаться в акватории Черного моря в районе Большой Ялты запрещено. Очень надеюсь на понимание всех, делаем все возможное для того, чтобы поскорее нормализовать ситуацию в городе», – сообщила Павленко.

Запрет на купание в акватории Ялты был введен накануне – сильными потоками воды грязь смыло в море.

Сейчас ведется работа по расчистке городских пляжей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Евпаторийские пляжи переполнены на фоне подтопления Ялты. Евпаторийские пляжи переполнены на фоне подтопления юга и востока Крыма.

В Севастополе не будут принимать туристов, которые не переболели коронавирусом. Губернатор Севастополя в аннексированном Крыму Михаил Развожаев предложил принимать в гостиницы города только гостей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенной коронавирусной инфекций, а все остальное размещение в гостиницах ограничить.

Потоп: туристы начали массово отказываться от поездок в Крым. Некоторые туроператороы, занимающиеся организацией отдыха в Крыму, фиксируют отмену бронирований на полуострове из-за наводнений в городах региона.

В Крыму из-за непогоды снижают цены на жилье для туристов. В Крыму из-за погодных условий владельцы отелей и гостиниц за последнюю неделю снизили цены на посуточную аренду.