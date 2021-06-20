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Потоп в Крыму

В Ялте на несколько дней запретили купаться в море

14:32 воскресенье, 20 июня 2021
Ялта
В Ялте на несколько дней запретили купаться в море

фото © riafan.ru

Запрет на купание в море в акватории Ялты ориентировочно снимут не раньше 23 июня.

Об этом журналистам сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«К огромному сожалению, сегодня, завтра и послезавтра купаться в акватории Черного моря в районе Большой Ялты запрещено. Очень надеюсь на понимание всех, делаем все возможное для того, чтобы поскорее нормализовать ситуацию в городе», – сообщила Павленко.

Запрет на купание в акватории Ялты был введен накануне – сильными потоками воды грязь смыло в море.

Сейчас ведется работа по расчистке городских пляжей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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