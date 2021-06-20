В Водоканале ЮБК прокомментировали введение графиков подачи воды

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В населенных пунктах Большой Ялты не будут вводить графиков почасовой подачи воды в жилые дома и организации.

Об этом генеральный директор ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев сообщил журналистам в Ялте в воскресенье 20 июня.

Он подчеркнул, что к настоящему времени сотрудникам водоканала удалось восстановить работу источников пресной воды. Ситуация начинает стабилизироваться, отметил он.

«Из-за стихии практически все источники, которые были на Южном берегу Крыма, прекратили свое существование. Поэтому получить количество воды, которое необходимо для полного обеспечения жителей ЮБК ранее не представлялось возможным», - объяснил причину перебоев водоснабжения Григорьев. Восстановительные работы велись в круглосуточном режиме на протяжении трех суток. И в ближайшее время они будут завершены, добавил он.

По словам главы водоснабжающего предприятия, к настоящему времени источники восстановлены. Их объемов достаточно для обеспечения потребителей водой в полном объеме.

«Было принято решение, что графики вводиться не будут, подача воды будет круглосуточной», - заверил Григорьев и попросил крымчан сообщать диспетчерам, если по какой-то причине в их дома не будет поступать вода. На вызовы будут направляться ремонтные бригады.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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