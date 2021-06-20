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Коронавирус в Крыму

В Крыму снова растет число новых заражений

10:03 воскресенье, 20 июня 2021
В Крыму снова растет число новых заражений

фото © www.inform.kz

За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 119 выявлены при обращении за медицинской помощью, 54 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5243 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 57 человек, выздоровевших за весь период - 42 262 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 18 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 166 случаев коронавирусной инфекции.

Крымские медики заметили настораживающую тенденцию среди пациентов с COVID-19. Число пациентов с COVID-19, которых пришлось госпитализировать в Республике Крым, больше, чем оставшихся на амбулаторном лечении с более легкими формами – коронавирус стал более агрессивным.

Крым вернулся к показателям февраля по COVID-19. Основными причинами роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму являются несоблюдение антиковидных ограничений и недостаточный уровень вакцинации.

В Крыму уже более 150 новых заражений. За 17 июня на территории Республики Крым подтвержден 156 случаев коронавирусной инфекции.

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В Крыму снова растет число новых заражений

В Крыму снова растет число новых заражений

За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции.

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