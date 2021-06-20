Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе увеличили количество «антикоронавирусных» патрулей ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Крымские медики заметили настораживающую тенденцию среди пациентов с COVID-19 ● Крым вернулся к показателям февраля по COVID-19 ● В Севастополе не будут принимать туристов, которые не переболели коронавирусом
В Крыму снова растет число новых заражений
фото © www.inform.kz
За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 119 выявлены при обращении за медицинской помощью, 54 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5243 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 57 человек, выздоровевших за весь период - 42 262 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 18 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 166 случаев коронавирусной инфекции.
Крымские медики заметили настораживающую тенденцию среди пациентов с COVID-19. Число пациентов с COVID-19, которых пришлось госпитализировать в Республике Крым, больше, чем оставшихся на амбулаторном лечении с более легкими формами – коронавирус стал более агрессивным.
Крым вернулся к показателям февраля по COVID-19. Основными причинами роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму являются несоблюдение антиковидных ограничений и недостаточный уровень вакцинации.
В Крыму уже более 150 новых заражений. За 17 июня на территории Республики Крым подтвержден 156 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму снова растет число новых заражений
За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции.
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