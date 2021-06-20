Общество
В Крыму предложили спасаться от смертоносного паука спичками
фото © pixabay.com
Как выглядит смертоносный каракурт, хорошо знают в Средней Азии, Афганистане, в Северной Африке. А теперь с членистоногим тесно знакомятся жители крымской столицы.
В социальной сети Facebook общественники сообщили о настоящем нашествии каракуртов на Симферополь. Такого до сегодняшнего дня еще не наблюдалось, написала в группе «Обращение к Администрации Симферополя» общественница Мария Поддубная.
Она рассказала, что, к примеру, ядовитый паук вида черных вдов был замечен в Комсомольском парке.
«В случае укуса обязательно требуется срочное обращение в медицинское учреждение. А у нас есть ташкентская противокаракуртовая сыворотка? Министерство здравоохранения Республики Крым?» — задалась вопросом автор сообщения.
Отметим, что у человека с каракуртом взаимная неприязнь: пауки предпочитают селиться вдали от людей. Местами обитания они выбирают степные и пустынные регионы Крыма, заброшенные норы близ лиманов и соленых озер.
Но в данном случае ядовитый паук позарился на территорию человека, да еще и в городском парке, где много маленьких детей и пожилых людей. И если на него случайно наступит человек, антидот будет жизненно необходим.
Чиновники в Министерстве здравоохранения РК на вопрос о наличии сыворотки ответить не смогли. Порекомендовали писать запрос, что мы и сделали.
В санэпидемстанции Симферополя на телефон, указанный на сайте организации, попросту не дозвониться.
По словам доктора биологических наук, профессора кафедры экологии и зоологии КФУ им. Вернадского Сергея Иванова, каракурт, или черная вдова, — самый ядовитый паук в Крыму.
Как рассказал ученый, яд самки может даже привести к летальному исходу, если срочно не оказать медицинскую помощь. Самцы из-за скромных размеров неспособны даже прокусить кожный покров человека.
Если рядом не оказалось медицинского учреждения, то можно спастись от укуса с помощью спички. Но такую манипуляцию необходимо проводить как можно скорее после укуса, пока яд не успел распространиться по кровеносной системе.
«Высокая температура быстро нейтрализует яд в первые секунды после укуса каракурта, поэтому самая лучшая первая помощь — затушить о место укуса спичку», — сообщил зоолог.
Однако терпеть довольно интенсивную боль, прижигая себя спичкой, — не самый современный метод спасения. И очень странно, если в регионе, где обитают каракурты, у медиков отсутствует специфическая сыворотка.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Дотянется ли до Крыма губительная слизь. Пятно слизи, зафиксированное в Мраморном море и способное нанести серьезный вред экосистеме, впервые выбралось за его пределы и проникло в Эгейское море, сообщили ТАСС сотрудники Морского гидрофизического института РАН.
Воздух в Севастополе становится «промышленным». В Севастополе зафиксирован значительный рост промышленного загрязнения воздуха в 2020 году. В сравнении с прошлым годом темп роста вредных выбросов предприятий в нашем регионе стал рекордным по стране и составил 135%.
Вход на самое популярное поле в Крыму станет платным. Владелец крупнейшей лавандовой плантации решил сделать из нее полноценный туристический объект.
Старый Севастополь на оползнях застраивают частными коттеджами. В Севастополе собственник земельного участка на улице Адмирала Макарова продолжает строительство на оползнеопасном склоне после того, как власти запретили производить на этой территории любые строительные или земельные работы, передает НТС.
В Крыму снова растет число новых заражений
За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции.
Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым
Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме.
Какой сегодня праздник 20 июня фото
Сегодня, 20 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина
Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.
вчера
В Ялте подтоплены десятки отелей
Более 10 отелей в Ялте оказались в зоне подтопления.