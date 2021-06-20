Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +27
море +18

Общество

В Крыму предложили спасаться от смертоносного паука спичками

12:06 воскресенье, 20 июня 2021
В Крыму предложили спасаться от смертоносного паука спичками

фото © pixabay.com

Как выглядит смертоносный каракурт, хорошо знают в Средней Азии, Афганистане, в Северной Африке. А теперь с членистоногим тесно знакомятся жители крымской столицы.

В социальной сети Facebook общественники сообщили о настоящем нашествии каракуртов на Симферополь. Такого до сегодняшнего дня еще не наблюдалось, написала в группе «Обращение к Администрации Симферополя» общественница Мария Поддубная.

Она рассказала, что, к примеру, ядовитый паук вида черных вдов был замечен в Комсомольском парке.

«В случае укуса обязательно требуется срочное обращение в медицинское учреждение. А у нас есть ташкентская противокаракуртовая сыворотка? Министерство здравоохранения Республики Крым?» — задалась вопросом автор сообщения.

Отметим, что у человека с каракуртом взаимная неприязнь: пауки предпочитают селиться вдали от людей. Местами обитания они выбирают степные и пустынные регионы Крыма, заброшенные норы близ лиманов и соленых озер.

Но в данном случае ядовитый паук позарился на территорию человека, да еще и в городском парке, где много маленьких детей и пожилых людей. И если на него случайно наступит человек, антидот будет жизненно необходим.

Чиновники в Министерстве здравоохранения РК на вопрос о наличии сыворотки ответить не смогли. Порекомендовали писать запрос, что мы и сделали.

В санэпидемстанции Симферополя на телефон, указанный на сайте организации, попросту не дозвониться.

По словам доктора биологических наук, профессора кафедры экологии и зоологии КФУ им. Вернадского Сергея Иванова, каракурт, или черная вдова, — самый ядовитый паук в Крыму.

Как рассказал ученый, яд самки может даже привести к летальному исходу, если срочно не оказать медицинскую помощь. Самцы из-за скромных размеров неспособны даже прокусить кожный покров человека.

Если рядом не оказалось медицинского учреждения, то можно спастись от укуса с помощью спички. Но такую манипуляцию необходимо проводить как можно скорее после укуса, пока яд не успел распространиться по кровеносной системе.

«Высокая температура быстро нейтрализует яд в первые секунды после укуса каракурта, поэтому самая лучшая первая помощь — затушить о место укуса спичку», — сообщил зоолог.

Однако терпеть довольно интенсивную боль, прижигая себя спичкой, — не самый современный метод спасения. И очень странно, если в регионе, где обитают каракурты, у медиков отсутствует специфическая сыворотка.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дотянется ли до Крыма губительная слизь. Пятно слизи, зафиксированное в Мраморном море и способное нанести серьезный вред экосистеме, впервые выбралось за его пределы и проникло в Эгейское море, сообщили ТАСС сотрудники Морского гидрофизического института РАН.

Воздух в Севастополе становится «промышленным». В Севастополе зафиксирован значительный рост промышленного загрязнения воздуха в 2020 году. В сравнении с прошлым годом темп роста вредных выбросов предприятий в нашем регионе стал рекордным по стране и составил 135%.

Вход на самое популярное поле в Крыму станет платным. Владелец крупнейшей лавандовой плантации решил сделать из нее полноценный туристический объект.

Старый Севастополь на оползнях застраивают частными коттеджами. В Севастополе собственник земельного участка на улице Адмирала Макарова продолжает строительство на оползнеопасном склоне после того, как власти запретили производить на этой территории любые строительные или земельные работы, передает НТС.

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова растет число новых заражений

В Крыму снова растет число новых заражений

За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции.

Потоп в Крыму
Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым

Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым

Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме.

Общество
Какой сегодня праздник 20 июня

Какой сегодня праздник 20 июня фото

Сегодня, 20 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Потоп в Крыму
В Ялте подтоплены десятки отелей

В Ялте подтоплены десятки отелей

Более 10 отелей в Ялте оказались в зоне подтопления.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации