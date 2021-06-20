В Крыму предложили спасаться от смертоносного паука спичками

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Как выглядит смертоносный каракурт, хорошо знают в Средней Азии, Афганистане, в Северной Африке. А теперь с членистоногим тесно знакомятся жители крымской столицы.

В социальной сети Facebook общественники сообщили о настоящем нашествии каракуртов на Симферополь. Такого до сегодняшнего дня еще не наблюдалось, написала в группе «Обращение к Администрации Симферополя» общественница Мария Поддубная.

Она рассказала, что, к примеру, ядовитый паук вида черных вдов был замечен в Комсомольском парке.

«В случае укуса обязательно требуется срочное обращение в медицинское учреждение. А у нас есть ташкентская противокаракуртовая сыворотка? Министерство здравоохранения Республики Крым?» — задалась вопросом автор сообщения.

Отметим, что у человека с каракуртом взаимная неприязнь: пауки предпочитают селиться вдали от людей. Местами обитания они выбирают степные и пустынные регионы Крыма, заброшенные норы близ лиманов и соленых озер.

Но в данном случае ядовитый паук позарился на территорию человека, да еще и в городском парке, где много маленьких детей и пожилых людей. И если на него случайно наступит человек, антидот будет жизненно необходим.

Чиновники в Министерстве здравоохранения РК на вопрос о наличии сыворотки ответить не смогли. Порекомендовали писать запрос, что мы и сделали.

В санэпидемстанции Симферополя на телефон, указанный на сайте организации, попросту не дозвониться.

По словам доктора биологических наук, профессора кафедры экологии и зоологии КФУ им. Вернадского Сергея Иванова, каракурт, или черная вдова, — самый ядовитый паук в Крыму.

Как рассказал ученый, яд самки может даже привести к летальному исходу, если срочно не оказать медицинскую помощь. Самцы из-за скромных размеров неспособны даже прокусить кожный покров человека.

Если рядом не оказалось медицинского учреждения, то можно спастись от укуса с помощью спички. Но такую манипуляцию необходимо проводить как можно скорее после укуса, пока яд не успел распространиться по кровеносной системе.

«Высокая температура быстро нейтрализует яд в первые секунды после укуса каракурта, поэтому самая лучшая первая помощь — затушить о место укуса спичку», — сообщил зоолог.

Однако терпеть довольно интенсивную боль, прижигая себя спичкой, — не самый современный метод спасения. И очень странно, если в регионе, где обитают каракурты, у медиков отсутствует специфическая сыворотка.

В тексте использованы материалы: Форпост

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