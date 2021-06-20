В Большой Ялте новая схема движения автобусов, часть рейсов отменены

В Ялте введена временная схема движения общественного транспорта, часть маршрутов работать не будет.

Об этом сообщает администрация города.

Уточняется, что изменения коснулись муниципальных автобусных маршрутов, при этом троллейбусные маршруты пока не функционируют.

В частности, на период ликвидации последствий ливня, временно отменены маршруты: № 138 «Симеиз – Оползневое – Парковое – Кацивели – Симеиз», № 2 «Гурзуф – Краснокаменка – Артек», № 11 «Автовокзал – Ореанда», № 15 «ул. Дзержинского – ул. Сеченова», № 19 «ул. Изобильная – ул. Строителей», № 20 «ул. Кривошты – ул. Пионерская», № 24 «к/т Спартак – Поляна сказок».

В ведомстве добавили, что временной схеме будут курсировать автобусы № 3 – от троллейбусной станции до улицы Стахановская, № 6 – ул. Садовая – 10-й микрорайон (в прямом направлении поворот на ул. Кирова через НИИ «Магарач»), № 7 - троллейбусная станция – Васильевка, № 9 – ул. Садовая – ул. Сеченова, № 10 будет ходить по маршруту ул. Жадановского – ЮБШ – ул. Халтурина – ул. Пионерская – ул. Кирова – ул. Московская – ЮБШ – ул. Жадановского – ул. Найденова (Котельная).

Кроме того, изменится схема маршрутов № 12 , он будет ходить до ул. Садовой, затем по ул. Рабочей выезд на ЮБШ, № 14 – посадка и высадка пассажиров будет производиться выше сквера «Комсомолец», № 17 будет ходить от улицы Садовая до 10-й микрорайона. Также изменены маршруты движения автобусов № 18, 21, 29, 29-А, 35, 44, 100, 109, 122, 132.

В обычном режиме продолжат работу маршруты №1-А, 8, 36, 31, 102, 106, 107, 115, 128, 133 и 142.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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