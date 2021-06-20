Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В «Артеке» массовое заражение коронавирусом у детей ● Введут ли в Крыму обязательную вакцинацию для работников сферы услуг ● В Крыму снова растет число новых заражений ● В Симферополе увеличили количество «антикоронавирусных» патрулей ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
В Артеке прокомментировали ситуацию с шестью заболевшими COVID детьми
В Международном детском центре «Артек» подтвердили случаи заболевания детей COVID-19.
Об этом журналистам сообщил представитель МДЦ в воскресенье.
«В седьмую смену, с 17 по 19 июня, выявлены единичные случаи заболевания новой короновирусной инфекцией. Заболевшие и контактировавшие с ними дети, в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора РК направлены под медицинское наблюдение сроком на 14 дней в обсерватор», - говорится в сообщении.
При этом точное число детей не указывается.
Находящиеся под подозрением размещены в санатории «Прибой» в Евпатории и Центральной городской больнице Армянска.
В ведомстве отметили, что дети находятся под наблюдением врачей медицинского учреждения, размещены в трехместных палатах с туалетной комнатой и душем. Они обеспечены питьевой водой и санитарно-гигиеническими принадлежностями.
Кроме того, администрация «Артека» приняла решение направить детям фрукты, печенье и соки в дополнение к больничному питанию.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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