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Коронавирус в Крыму

В Артеке прокомментировали ситуацию с шестью заболевшими COVID детьми

16:50 воскресенье, 20 июня 2021
Ялта

В Международном детском центре «Артек» подтвердили случаи заболевания детей COVID-19.

Об этом журналистам сообщил представитель МДЦ в воскресенье.

«В седьмую смену, с 17 по 19 июня, выявлены единичные случаи заболевания новой короновирусной инфекцией. Заболевшие и контактировавшие с ними дети, в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора РК направлены под медицинское наблюдение сроком на 14 дней в обсерватор», - говорится в сообщении.

При этом точное число детей не указывается.

Находящиеся под подозрением размещены в санатории «Прибой» в Евпатории и Центральной городской больнице Армянска.

В ведомстве отметили, что дети находятся под наблюдением врачей медицинского учреждения, размещены в трехместных палатах с туалетной комнатой и душем. Они обеспечены питьевой водой и санитарно-гигиеническими принадлежностями.

Кроме того, администрация «Артека» приняла решение направить детям фрукты, печенье и соки в дополнение к больничному питанию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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