В «Артеке» массовое заражение коронавирусом у детей

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В Международном детском центре «Артек» коронавирус выявлен у находящихся на отдыхе детей.

Об этом журналистам сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«К сожалению, в «Артеке» были выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией», - заявил он и добавил, что по данному факту Роспотребнадзор провел эпидрасследование. Заболевшие дети и контактный круг переведены в обсерватор.

По словам чиновника, дети находятся в Симферопольской детской инфекционной больнице под медицинским наблюдением, у них взяты тесты на наличие коронависа. После получения результатов анализов будет принято решение об их возвращении в отряды, либо домой, добавил замглавы крымского Минздрава.

Лясковский не назвал точное число заболевших детей, однако по данным источника, коронавирус был выявлен у шести человек.

Кроме того, в помещениях Центра была проведена санитарная обработка. Ситуация находится на контроле регионального Роспортебнадзора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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