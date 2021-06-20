Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Введут ли в Крыму обязательную вакцинацию для работников сферы услуг ● В Крыму снова растет число новых заражений ● В Симферополе увеличили количество «антикоронавирусных» патрулей ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Крымские медики заметили настораживающую тенденцию среди пациентов с COVID-19
В «Артеке» массовое заражение коронавирусом у детей
фото © Новости Крыма
В Международном детском центре «Артек» коронавирус выявлен у находящихся на отдыхе детей.
Об этом журналистам сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.
«К сожалению, в «Артеке» были выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией», - заявил он и добавил, что по данному факту Роспотребнадзор провел эпидрасследование. Заболевшие дети и контактный круг переведены в обсерватор.
По словам чиновника, дети находятся в Симферопольской детской инфекционной больнице под медицинским наблюдением, у них взяты тесты на наличие коронависа. После получения результатов анализов будет принято решение об их возвращении в отряды, либо домой, добавил замглавы крымского Минздрава.
Лясковский не назвал точное число заболевших детей, однако по данным источника, коронавирус был выявлен у шести человек.
Кроме того, в помещениях Центра была проведена санитарная обработка. Ситуация находится на контроле регионального Роспортебнадзора.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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