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Происшествия

У жительниц Севастополя «сотрудники банка» украли 400 тысяч рублей

12:52 воскресенье, 20 июня 2021
Севастополь

Три жительницы Севастополя за последние сутки перечислили почти 400 тыс. руб. мошенникам, представившимся сотрудниками банка.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

Жертвами дистанционных мошенников стали женщины в возрасте от 46 до 74 лет.

Злоумышленники убедили их установить на свои мобильные телефоны приложения, с помощью которых мошенники смогли получить удаленный доступ к устройствам. Потерпевшие также сообщили преступникам пароли, полученные по СМС. Таким образом у них выманили почти 400 тыс. руб. В настоящее время полицейские разыскивают звонивших.

«Стоит отметить, что все пострадавшие знали о способах, которые используют мошенники для хищения денег, но, несмотря на это, поддались на уловки злоумышленников», - отметили в полиции.

Правоохранители напоминают, что настоящие сотрудники банков не сообщают своим клиентам о проблемах со счетом по телефону. Нельзя уточнять незнакомцам личную информацию и банковские реквизиты, а также устанавливать сторонние приложения по просьбе звонившего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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