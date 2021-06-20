Тридцать три гектара: в Симферополе выкосят траву и камыш

Циклон, который обрушил аномальные ливни на Крымский полуостров, в скором времени покинет его территорию, а с наступлением жаркой погоды снова приобретут актуальность вопросы противопожарной безопасности.

Чтобы не допустить возгораний и пожаров власти крымской столицы проводят работу по выкосу сухостоя и камыша. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на руководителя местного управления благоустройства ДГХ Ивана Лисечко.

«На данный момент выполняются работы на пруду по улице Радищева, затем продолжатся на прудах Верхнем и Нижнем на переулке Гренажном. Общий выкос камыша составит порядка 3 тыс. квадратных метров. Кроме того, дополнительно заключен контракт по выкашиванию сухостойной травы на прилегающих к лесным массивам территориях, где работами будет охвачено порядка 30 га», - перечислил чиновник.

Он добавил, что в связи с действием пожароопасного периода на территории города, работы планируется выполнить в срок до 5 июля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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