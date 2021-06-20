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Потоп в Крыму

Стало известно сколько автомобилей утонули в Крыму

15:20 воскресенье, 20 июня 2021
Ялта
Стало известно сколько автомобилей утонули в Крыму

фото © ТАСС

Более 70 затопленных легковых автомобилей эвакуировали спасатели и коммунальщики с улиц и из русел рек в Керчи, Ялте и других населенных пунктах Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«На данный момент эвакуирована 31 машина в Керчи, 39 - в Ялте и четыре - в населенном пункте Приозерное Ленинского района. Это машины, передвижение которых самостоятельно невозможно», - сообщили в пресс-службе.

В Ялте некоторые автомобили оказались в русле рек Дерекойка и Водопадная, некоторые пострадали очень сильно: они сдавлены, у них отсутствуют колеса и стекла. В МЧС отметили, что работы по эвакуации таких автомобилей еще не завершены, поэтому приведенная цифра не окончательная.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. В пятницу циклон перекинулся на Ялту и близлежащие поселки, где выпала трехмесячная норма осадков, реки вышли из берегов, были подтоплены улицы и дома. По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 24 человека, один мужчина погиб, два человека пропали без вести.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Керчанку госпитализировали из-за удара током. 33-лентяя жительница Керчи получила удар электрическим током и оказалась в больнице.

Число эвакуированных жителей Ялты превысило полтысячи. Число эвакуированных жителей Ялты из мест подтопления превысило полтысячи человек.

Число травмированных в Ялте из-за потопа снова возросло. Число травмированных в Ялте из-за потопа людей выросло до 19.

В Ялте во время наводнения пропала без вести женщина, 18 человек получили травмы. На данный момент в Ялте подтоплен 101 дом, откачана вода из 43. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

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На территории муниципального образования Ялта продолжаются аварийно-спасательные работы на улицах Кривошты и Вергасова, а также в поселке Кореиз, где огромный поток воды сходит с гор.

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Потоп в Крыму
Стало известно сколько автомобилей утонули в Крыму

Стало известно сколько автомобилей утонули в Крыму

Более 70 затопленных легковых автомобилей эвакуировали спасатели и коммунальщики с улиц и из русел рек в Керчи, Ялте и других населенных пунктах Крыма.

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