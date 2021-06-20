Стало известно сколько автомобилей утонули в Крыму

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Более 70 затопленных легковых автомобилей эвакуировали спасатели и коммунальщики с улиц и из русел рек в Керчи, Ялте и других населенных пунктах Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«На данный момент эвакуирована 31 машина в Керчи, 39 - в Ялте и четыре - в населенном пункте Приозерное Ленинского района. Это машины, передвижение которых самостоятельно невозможно», - сообщили в пресс-службе.

В Ялте некоторые автомобили оказались в русле рек Дерекойка и Водопадная, некоторые пострадали очень сильно: они сдавлены, у них отсутствуют колеса и стекла. В МЧС отметили, что работы по эвакуации таких автомобилей еще не завершены, поэтому приведенная цифра не окончательная.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. В пятницу циклон перекинулся на Ялту и близлежащие поселки, где выпала трехмесячная норма осадков, реки вышли из берегов, были подтоплены улицы и дома. По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 24 человека, один мужчина погиб, два человека пропали без вести.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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