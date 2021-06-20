Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +21
море +18

Коронавирус в Крыму

СМИ рассказали о тайной подмене вакцин от коронавируса российскими врачами

19:24 воскресенье, 20 июня 2021
СМИ рассказали о тайной подмене вакцин от коронавируса российскими врачами

фото © pravda.com.ua

Российские врачи систематически подменяют препараты для иммунизации населения от коронавирусной инфекции нового типа, сообщает «Новая газета».

Издание выявило несколько случаев в разных регионах России, где пациенты давали согласие на вакцинацию одним препаратом, а получали другой, разработанную новосибирским центром «Вектор» «Эпиваккорону».

В большинстве выявленных изданием случаев пациентам тайно вкалывали этот препарат, когда они были уверены, что получат «Спутник V» или третью российскую вакцину — «КовиВак» разработки научного центра имени Чумакова. В случаях, когда иммунизированные начинали не соглашаться с подменой, им заявляли, что речь идет о врачебной ошибке или о том, что между препаратами нет никакой разницы.

В действительности, только разработчики «Спутника» опубликовали данные о своей вакцине в международном рецензируемом издании, данные об эффективности двух других препаратов только собираются разработчиками. «Эпиваккорона» зарегистрирована только в России и Туркмении, а участники ее клинических испытаний жалуются, что не могут обнаружить у себя антитела в независимых лабораториях.

В течение 17 и 18 июня смертность от коронавирусной инфекции в России выросла на 14%.

С середины июня в России наблюдается резкий рост заболеваемости ковидом. 18-го числа было зафиксировано 17 262 новых случая, максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса с начала пандемии – 9056 – был зафиксирован в Москве.

В городе ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер и продлили ограничения на массовые мероприятия и посещение общественных мест до 29 июня. К подобным мерам прибегли и власти еще нескольких российских регионов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В «Артеке» массовое заражение коронавирусом у детей. В Международном детском центре «Артек» коронавирус выявлен у находящихся на отдыхе детей.

Введут ли в Крыму обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. Окончательное решение по введению обязательной вакцинации для работников определенных сфер деятельности зависит от главы РК Сергей Аксенова.

В Крыму снова растет число новых заражений. За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции.

Эвакуированных из зон подтопления в Крыму заставили сдавать тесты на коронавирус. Граждане, эвакуированные из зон подтопления в Крыму, сдают тесты на коронавирус.

Коронавирус в Крыму
СМИ рассказали о тайной подмене вакцин от коронавируса российскими врачами

СМИ рассказали о тайной подмене вакцин от коронавируса российскими врачами

Российские врачи систематически подменяют препараты для иммунизации населения от коронавирусной инфекции нового типа, сообщает «Новая газета».

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Потоп в Крыму
Водопровод в Ялте практически полностью забит песком

Водопровод в Ялте практически полностью забит песком

На территории муниципального образования Ялта продолжаются аварийно-спасательные работы на улицах Кривошты и Вергасова, а также в поселке Кореиз, где огромный поток воды сходит с гор.

Коронавирус в Крыму
В «Артеке» массовое заражение коронавирусом у детей

В «Артеке» массовое заражение коронавирусом у детей

В Международном детском центре «Артек» коронавирус выявлен у находящихся на отдыхе детей.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации