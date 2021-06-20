СМИ рассказали о тайной подмене вакцин от коронавируса российскими врачами

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Российские врачи систематически подменяют препараты для иммунизации населения от коронавирусной инфекции нового типа, сообщает «Новая газета».

Издание выявило несколько случаев в разных регионах России, где пациенты давали согласие на вакцинацию одним препаратом, а получали другой, разработанную новосибирским центром «Вектор» «Эпиваккорону».

В большинстве выявленных изданием случаев пациентам тайно вкалывали этот препарат, когда они были уверены, что получат «Спутник V» или третью российскую вакцину — «КовиВак» разработки научного центра имени Чумакова. В случаях, когда иммунизированные начинали не соглашаться с подменой, им заявляли, что речь идет о врачебной ошибке или о том, что между препаратами нет никакой разницы.

В действительности, только разработчики «Спутника» опубликовали данные о своей вакцине в международном рецензируемом издании, данные об эффективности двух других препаратов только собираются разработчиками. «Эпиваккорона» зарегистрирована только в России и Туркмении, а участники ее клинических испытаний жалуются, что не могут обнаружить у себя антитела в независимых лабораториях.

В течение 17 и 18 июня смертность от коронавирусной инфекции в России выросла на 14%.

С середины июня в России наблюдается резкий рост заболеваемости ковидом. 18-го числа было зафиксировано 17 262 новых случая, максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса с начала пандемии – 9056 – был зафиксирован в Москве.

В городе ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер и продлили ограничения на массовые мероприятия и посещение общественных мест до 29 июня. К подобным мерам прибегли и власти еще нескольких российских регионов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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