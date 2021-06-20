Севастополец сначала проигрался в букмекерской конторе, а затем ограбил ее

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в ограблении букмекерской конторы.

Злоумышленником оказался один из клиентов заведения, который накануне делал здесь спортивные ставки.

Когда удача отвернулась от 39-летнего местного жителя, он решил вернуть потраченные деньги преступным способом. Чтобы избежать разоблачения мужчина надел маску и перчатки, а затем вернулся в букмекерскую контору и потребовал от девушки-кассира открыть кассу. Перепуганная работница заведения подчинилась требованиям налетчика, который открыто похитил 6 тысяч рублей и скрылся. Похищенные деньги он потратил на свои нужды.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Задушен и ограблен: пропавшего в Крыму мужчину нашли мертвым. Сотрудник одной из симферопольских станций техобслуживания подозревается в убийстве жителя Симферополя.

В Севастополе онлайн-педофил пойдет под суд за растление ребенка. 26-летний севастополец пойдет под суд за растление несовершеннолетней из Екатеринбурга посредством социальной сети, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Крымчанин пырнул ножом своего соседа по комнате. 42-летнего ранее судимого жителя Сакского района будут судить за то, что он ранил ножом своего соседа по комнате, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

В Крыму муж украл у супруги золотые украшения на 120 тысяч рублей. Полиция быстро нашла вора, похитившего у керчанки золото на 120 тысяч рублей. Им оказал муж 36-летеей жительницы города-героя.