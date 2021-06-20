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Происшествия

Севастополец сначала проигрался в букмекерской конторе, а затем ограбил ее

08:59 воскресенье, 20 июня 2021
Севастополь

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в ограблении букмекерской конторы.

Злоумышленником оказался один из клиентов заведения, который накануне делал здесь спортивные ставки.

Когда удача отвернулась от 39-летнего местного жителя, он решил вернуть потраченные деньги преступным способом. Чтобы избежать разоблачения мужчина надел маску и перчатки, а затем вернулся в букмекерскую контору и потребовал от девушки-кассира открыть кассу. Перепуганная работница заведения подчинилась требованиям налетчика, который открыто похитил 6 тысяч рублей и скрылся. Похищенные деньги он потратил на свои нужды.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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