Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 20 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 20 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами шквал 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами шквал 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами шквал 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 17 до 26, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 23, ночью около 20 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 97 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 83 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 76 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 91 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 85 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 98 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 93 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 19, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 21, в Николаевке - 19, в Севастополе - 17, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 20, в Ялте - 18 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 18, в Сочи - 20, в Турции - 24, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Крым надвигаются новые ливни. Сегодня вечером в Крыму вновь ожидается ухудшение погодных условий.

МЧС продлило штормовое предупреждение о ливнях в Крыму до середины воскресенья. МЧС продлило штормовое предупреждение о сильных дождях и граде в Крыму до середины дня 20 июня.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 19 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 19 июня.

Синоптик рассказал об особенностях циклона над Крымом. Циклон в ближайшие дни будет уходить с территории Крыма.