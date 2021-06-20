Крым рискует остаться без урожая из-за аномальных дождей

фото © Новости Крыма

Понижение температуры и повышение влажности спровоцировали развитие ряда заболеваний на зерновых культурах в Республике Крым: корневых гнилей, мучнистой росы, пятнистостей, септориоза, всех видов ржавчины, оливковой или черной плесени колоса и фузариоза колоса.

Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Экономический порог вредоносности гельминтоспориоза – 3-5% развития болезни, приводит к потере более 20-30% урожая. Септориоз пшеницы может приводить к недобору урожая до 40%.

На зерновых культурах отмечаются несколько видов ржавчины: листовая (или бурая ржавчина), стеблевая (или линейная), желтая ржавчина (или полосатая), карликовая ржавчина, корончатая ржавчина. В результате заражения ржавчинами (листовой или бурой, стеблевой или линейной, желтой или полосатой, карликовой, корончатой) возможны потери до 20% урожая.

Чернь колоса пшеницы способствует снижению всхожести семян и ухудшению хлебопекарных качеств. Мицелий гриба Cladosporium herbarum (Pers.) при попадании в зерно и делает его токсичным для человека и животных. Максимальные потери урожая могут достигать 10–15%.

При сильной степени развития фузариоза колоса потери урожая могут превышать 50% с одновременным снижением качества зерна. При содержании в партии пшеницы более 5% зерна, пораженного фузариозом колоса, использование его в пищу для животных и человека запрещено, поскольку содержание токсина в таком зерне превышает допустимый уровень.

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым рекомендует руководителям хозяйств проводить осмотры посевов и уделять особое внимание семенным участкам. Постоянный мониторинг посевов позволит своевременно обнаружить проблему и подобрать правильное ее решение.

Потребует постоянного контроля и жизнеспособность заготавливаемых семян.

Избыточная и длительная влажность в период созревания зерна может негативно сказаться на зародыше семян зерновых культур, отразиться на всхожести.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Погода больше не даст Крыму хороший урожай. Сельскому хозяйству Крыма больше нельзя рассчитывать на благоприятные погодные условия. Напротив, год от года климат будет все больше усложнять положение аграриев.

Крымские фермеры получили торговые места в Симферополе. В крымской столице реализуется проект по строительству нестационарных торговых объектов в спальных районах. В частности, 14 крымским фермерам выделено 33 торговых места для сбыта сельхозпродукции в Симферополе.

Нужна ли Крыму картошка из Беларуси. В Крыму нет дефицита картофеля, а цены на него остаются на прежнем уровне.

Тысячи пчел погибли после обработки крымских полей химикатами. В селе Михайловка Нижнегорского района, что на северо-востоке Крыма, наблюдается массовая гибель пчел. Пчеловоды не знали о том, что цветущие поля обработаны пестицидами, и не успели спасти насекомых.