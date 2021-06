Какой сегодня праздник 20 июня

фото © pixabay.com

Сегодня, 20 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Троица, День Святой Троицы, Пятидесятница

Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы — отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме.

В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А еще цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.

Международный день отца (Father's Day)

Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца (Father's Day).

Но начали его праздновать в Америке. Женщина по имени Сонора Смарт, в замужестве Додд (Sonora Smart Dodd) в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери, подумала о том, что после смерти матери ее и еще пятерых детей воспитывал отец, Уильям Джексон Смарт.

Сонора хотела, чтобы ее отец знал, какой он особенный человек для нее, как она его любит и ценит. Ведь ее отец жертвовал всем, чтобы исполнять все свои родительские обязанности и был в глазах его дочери самым мужественным, неэгоистичным и любящим человеком.

Сонора обратилась к местным властям с предложением учредить новый праздник, ее поддержали и собирались устроить празднества 5 июня — в день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня. Вскоре праздник стал популярным и в других городах штата.

Федот Урожайник

Народный праздник «Федот Урожайник» отмечается 20 июня (по старому стилю - 7 июня). Церковь в этот день вспоминает мученика Феодота Анкирского. Другие названия праздника: «Федот», «Урожайник», «Федот Страж», «Налив», «Сонцаварот». В народе Феодота прозвали Урожайником, так как по погоде в этот день пытались предугадать, каким будет урожай ржи.

Также сегодня, 20 июня, отмечают такие праздники:

- День медицинского работника (День медика)

- Всемирный день Wi-Fi (World Wi-Fi Day)

- Всемирный день беженцев (World Refugee Day)

- День авиации Армении

- День работников водного хозяйства Кыргызстана

- День чайных покупок

- День невынимающихся пробок

- Всемирный день защиты слонов в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos)

- День мороженого с газировкой (Ice Cream Soda Day) в США

- День ванильного молочного коктейля (National Vanilla Milkshake Day) в США

- День посадки деревьев в Австралии

- День американского орла (National American Eagle Day) в США

- День работников газового хозяйства Азербайджана

- День независимости Сенегала

- День мучеников в Эритрее

Сегодня именины празднуют: Иван, Маркелл, Антон, Федот, Степан, Кириак, Мария, Мавр, Клавдий, Папий, Прискилла, Антонин, Тарас, Анфим, Сисиний, Смарагд, Кириакия, Валерия, Маркеллин, Сусанна (Сосанна), Сатурнин (Саторнин), Апрониан, Артемия, Артемон, Есия, Зинаида, Калерия, Кирик (Кирин), Крискентиан, Ларгий, Лукина, Севастьяна.

Что происходило 20 июня в прошлые годы

840 - викинги впервые доплыли по Сене до Руана.

1578 - английский исследователь Мартин Фробишер объявил Гренландию владением короны, назвав ее «Западной Англией».

1673 - французская экспедиция впервые прибыла в Иллинойс.

1704 - по Нарвскому договору Польша вступила в Северную войну на стороне России против Швеции.

1792 - Великая Французская революция: народное восстание в Париже.

1837 - королевой Великобритании становится Виктория I.

1867 - президент Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски.

1880 - на Пушкинских торжествах Федор Достоевский произнес свою знаменитую 45-минутную речь, посвященную Александру Пушкину.

1893 - открыта основанная Д. И. Менделеевым Главная палата мер и весов.

1934 - на продажу выставлен мост Ватерлоо в Лондоне.

1949 - Папа Римский предал анафеме коммунистических лидеров Чехословакии.

1954 - через Дунай между Болгарией и Румынией открыт «Мост дружбы».

1963 - создана «горячая линия» между СССР и США.

1991 - парламент Германии принял решение о переносе столицы из Бонна в Берлин.

2000 - в помещении редакции российской телекомпании НТВ проведен обыск и выемка документов.

