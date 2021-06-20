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Потоп в Крыму

Евпаторийские пляжи переполнены на фоне подтопления Ялты

08:22 воскресенье, 20 июня 2021
Евпатория

Евпаторийские пляжи переполнены на фоне подтопления юга и востока Крыма.

Об этом сообщил глава городской администрации Роман Тихончук.

«Я сейчас буквально мониторил пляжи – простым языком, яблоку негде упасть. Людей очень много. Сегодня, наконец, солнце, 27 градусов. Курорт работает в полную мощь», – цитирует Тихончука «Интерфакс-Юг».

Нет свободных мест и в гостиницах Евпатории. Власти переживают об уровне сервиса – предприятиям не хватает рабочей силы. «Недели две как проданы все путевки. Глубина брони – до декабря, – заявил он. – Наше предпринимательское сообщество провалится на сервисе. Мы бы хотели, чтобы турист, приехавший в этом году в первый раз по известным причинам, вернулся в Крым и привез знакомых. Есть проблемы с сервисом, с кадрами».

Несмотря на проливные дожди, вода в Евпатории прогрелась до 20 градусов. Ливни затронули и Евпаторию, но они не несли те разрушения, которые фиксируются в Ялте и Керчи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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