Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте начали прием заявок об утрате имущества во время наводнения ● Керчанку госпитализировали из-за удара током ● Власти заявили, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено ● Число эвакуированных жителей Ялты превысило полтысячи ● Число травмированных в Ялте из-за потопа снова возросло
Евпаторийские пляжи переполнены на фоне подтопления Ялты
Евпаторийские пляжи переполнены на фоне подтопления юга и востока Крыма.
Об этом сообщил глава городской администрации Роман Тихончук.
«Я сейчас буквально мониторил пляжи – простым языком, яблоку негде упасть. Людей очень много. Сегодня, наконец, солнце, 27 градусов. Курорт работает в полную мощь», – цитирует Тихончука «Интерфакс-Юг».
Нет свободных мест и в гостиницах Евпатории. Власти переживают об уровне сервиса – предприятиям не хватает рабочей силы. «Недели две как проданы все путевки. Глубина брони – до декабря, – заявил он. – Наше предпринимательское сообщество провалится на сервисе. Мы бы хотели, чтобы турист, приехавший в этом году в первый раз по известным причинам, вернулся в Крым и привез знакомых. Есть проблемы с сервисом, с кадрами».
Несмотря на проливные дожди, вода в Евпатории прогрелась до 20 градусов. Ливни затронули и Евпаторию, но они не несли те разрушения, которые фиксируются в Ялте и Керчи.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Потоп: туристы начали массово отказываться от поездок в Крым. Некоторые туроператороы, занимающиеся организацией отдыха в Крыму, фиксируют отмену бронирований на полуострове из-за наводнений в городах региона.
В Крыму из-за непогоды снижают цены на жилье для туристов. В Крыму из-за погодных условий владельцы отелей и гостиниц за последнюю неделю снизили цены на посуточную аренду.
В Крым хотят пускать туристов только после полной вакцинации против ковида. Крыму необходимо увеличить темпы вакцинации против коронавируса минимум в 2 раза.
Крымские города лидируют по росту цен на курортах. Крымские города лидируют среди российских курортов по росту цен.
В Крыму снова растет число новых заражений
За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции.
Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым
Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме.
Какой сегодня праздник 20 июня фото
Сегодня, 20 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина
Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.
вчера
В Ялте подтоплены десятки отелей
Более 10 отелей в Ялте оказались в зоне подтопления.