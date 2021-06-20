Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Большой Ялте новая схема движения автобусов, часть рейсов отменены ● В Водоканале ЮБК прокомментировали введение графиков подачи воды ● Водопровод в Ялте практически полностью забит песком ● Число травмированных в Ялте после потопа возросло до 40, двое пропали ● Стало известно сколько автомобилей утонули в Крыму
Энергетики предупредили жителей Ялты о возможных отключениях света
Отключения электроэнергии могут произойти в некоторых районах Ялты.
Об этом горожан предупредил местный филиал «Крымэнерго».
«Временное отключение подачи электроэнергии возможны на улице Бирюкова, в районе Пионерского парка и ряде улиц в центре города», – уточнили на предприятии.
По информации «Крымэнерго», временное отсутствие электроэнергии будет связано с проведением аварийных работ, в частности, с освобождением кабельных линий от упавшего в реку транспорта и деревьев.
«Примерное время отсутствия электроэнергии – 1 час», – заверили энергопоставщики и принесли извинения за доставленные неудобства.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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