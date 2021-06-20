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Потоп в Крыму

Энергетики предупредили жителей Ялты о возможных отключениях света

19:22 воскресенье, 20 июня 2021
Ялта

Отключения электроэнергии могут произойти в некоторых районах Ялты.

Об этом горожан предупредил местный филиал «Крымэнерго».

«Временное отключение подачи электроэнергии возможны на улице Бирюкова, в районе Пионерского парка и ряде улиц в центре города», – уточнили на предприятии.

По информации «Крымэнерго», временное отсутствие электроэнергии будет связано с проведением аварийных работ, в частности, с освобождением кабельных линий от упавшего в реку транспорта и деревьев.

«Примерное время отсутствия электроэнергии – 1 час», – заверили энергопоставщики и принесли извинения за доставленные неудобства.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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