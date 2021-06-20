Происшествия
Деятельность наркодилеров пресекли в Крыму: 700 доз изъяты
Полицейские изъяли несколько сотен доз наркотиков и раскрыли более десятка преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.
Таков результат работы правоохранителей за два минувших дня, сообщает пресс-служба МВД по РК.
«Более 700 средне-разовых доз наркотиков изъяли сотрудники полиции на территории Республики Крым за два дня. Всего раскрыто 14 наркопреступлений, основная часть которых связана со сбытом запрещенных веществ», - говорится в сообщении.
Значительную часть изъятых из незаконного оборота веществ составили синтетические наркотики, относящиеся к высокотоксичным веществам, добавили в ведомстве. Это так называемые «соли», которые вызывают зависимость уже после первого употребления. Кроме того, был изъят опий, марихуана, метадон и амфетамин.
В ведомстве уточнили, что самые крупные партии наркотических веществ были изъяты в городах Керчь, Феодосия, Саки, Симферополь, Ялта, а также в Симферопольском и Нижнегорском района полуострова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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