Число травмированных в Ялте после потопа возросло до 40, двое пропали

Число травмированных в Ялте после потопа возросло до 40, двое числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«В наши больницы обратились 40 человек с легкими повреждениями. Двое по-прежнему, к сожалению, числятся в розыске», – сообщила Павленко.

Один человек погиб.

Накануне было известно о 19 травмированных, одной пропавшей без вести и одном погибшем.

18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков – три месячные нормы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Введут ли в Крыму обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. Окончательное решение по введению обязательной вакцинации для работников определенных сфер деятельности зависит от главы РК Сергей Аксенова.

В Крыму снова растет число новых заражений. За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции.

Эвакуированных из зон подтопления в Крыму заставили сдавать тесты на коронавирус. Граждане, эвакуированные из зон подтопления в Крыму, сдают тесты на коронавирус.

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 18 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 166 случаев коронавирусной инфекции.