Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +26
море +18

Потоп в Крыму

Число травмированных в Ялте после потопа возросло до 40, двое пропали

16:03 воскресенье, 20 июня 2021
Ялта

Число травмированных в Ялте после потопа возросло до 40, двое числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«В наши больницы обратились 40 человек с легкими повреждениями. Двое по-прежнему, к сожалению, числятся в розыске», – сообщила Павленко.

Один человек погиб.

Накануне было известно о 19 травмированных, одной пропавшей без вести и одном погибшем.

18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков – три месячные нормы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Введут ли в Крыму обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. Окончательное решение по введению обязательной вакцинации для работников определенных сфер деятельности зависит от главы РК Сергей Аксенова.

В Крыму снова растет число новых заражений. За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции.

Эвакуированных из зон подтопления в Крыму заставили сдавать тесты на коронавирус. Граждане, эвакуированные из зон подтопления в Крыму, сдают тесты на коронавирус.

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 18 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 166 случаев коронавирусной инфекции.

Потоп в Крыму
Водопровод в Ялте практически полностью забит песком

Водопровод в Ялте практически полностью забит песком

На территории муниципального образования Ялта продолжаются аварийно-спасательные работы на улицах Кривошты и Вергасова, а также в поселке Кореиз, где огромный поток воды сходит с гор.

Потоп в Крыму
В Ялте на несколько дней запретили купаться в море

В Ялте на несколько дней запретили купаться в море

Запрет на купание в море в акватории Ялты ориентировочно снимут не раньше 23 июня.

Потоп в Крыму
Стало известно сколько автомобилей утонули в Крыму

Стало известно сколько автомобилей утонули в Крыму

Более 70 затопленных легковых автомобилей эвакуировали спасатели и коммунальщики с улиц и из русел рек в Керчи, Ялте и других населенных пунктах Крыма.

Потоп в Крыму
Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым

Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым

Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации