Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Стало известно сколько автомобилей утонули в Крыму ● В Ялте на несколько дней запретили купаться в море ● В Ялте закрывают на ремонт фильтровальную станцию ● Крым рискует остаться без урожая из-за аномальных дождей ● В Ялте выросло количество пропавших без вести
Число травмированных в Ялте после потопа возросло до 40, двое пропали
Число травмированных в Ялте после потопа возросло до 40, двое числятся пропавшими без вести.
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«В наши больницы обратились 40 человек с легкими повреждениями. Двое по-прежнему, к сожалению, числятся в розыске», – сообщила Павленко.
Один человек погиб.
Накануне было известно о 19 травмированных, одной пропавшей без вести и одном погибшем.
18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков – три месячные нормы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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