Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +16
море +17

Курортный сезон

Власти Ялты насчитали 250 тысяч туристов, отдохнувших на майские праздники

16:25 среда, 2 июня 2021
Ялта

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в этом году во время майских праздников в городе отдохнули 250 тысяч человек.

Она также утверждает, что в настоящий момент объекты размещения Ялты заполнены на 85%.

«Майские показали, что турпоток в этом году, может стать рекордным. С 29 апреля по 10 мая по официальным данным в Крыму отдохнули 520 тысяч человек, причем половина из них – более 250 тысяч – в нашем городе. И сейчас ялтинские гостиницы, базы отдыха и другие средства размещения заполнены почти на 80-85%», – сообщила Павленко.

В апреле Россия приостановила пассажирские авиаперелеты в Турцию на полтора месяца. После этого власти Крыма заявили, что это привлечет туристов на полуостров.

В Ростуризме рассчитывают, что в 2021 году турпоток в Крым вернется к уровню до пандемии коронавируса, а также прогнозируют рост количества туристов на полуострове в пределах 10-15%.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма сообщили о запуске информресурса для жалоб и предложений туристов. В Крыму запустили информационный ресурс «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму», который позволит туристам оставлять свои жалобы и предложения во время курортного сезона.

«Пусть едут осенью»: эксперт считает, что белорусские туристы Крыму пока не нужны. Авиасообщение между Крымом и Белоруссией не откроется в ближайшие дни.

В России думают, что турпоток в Крым вырастет на два миллиона человек. Турпоток в Крым в этом году может вырасти на два миллиона человек.

Туристка пожаловалась на закрытые набережные в Крыму. Приехав на отдых в Евпаторию, что на западном берегу Крыма, туристка из Санкт-Петербурга вместо уютной набережной наткнулась на брошенную стройку, и это повергло ее в шок.

Происшествия
Вандалы наступают: в Севастополе изуродована стена у Памятника Затопленным кораблям

Вандалы наступают: в Севастополе изуродована стена у Памятника Затопленным кораблям фото

Очередной акт вандализма произошел напротив Памятника Затопленным кораблям.

Происшествия
Крымчанка «заминировала» детскую больницу из-за дня рождения сына

Крымчанка «заминировала» детскую больницу из-за дня рождения сына

Сотрудники полиции задержали женщину за ложное сообщение о минировании Республиканской детской клинической больницы в Симферополе.

Общество
Грозы и град ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток

Грозы и град ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток

Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток.

Власть
Власти Крыма сообщили о запуске информресурса для жалоб и предложений туристов

Власти Крыма сообщили о запуске информресурса для жалоб и предложений туристов

В Крыму запустили информационный ресурс «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму», который позволит туристам оставлять свои жалобы и предложения во время курортного сезона.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации