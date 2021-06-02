Курортный сезон
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Власти Ялты насчитали 250 тысяч туристов, отдохнувших на майские праздники
Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в этом году во время майских праздников в городе отдохнули 250 тысяч человек.
Она также утверждает, что в настоящий момент объекты размещения Ялты заполнены на 85%.
«Майские показали, что турпоток в этом году, может стать рекордным. С 29 апреля по 10 мая по официальным данным в Крыму отдохнули 520 тысяч человек, причем половина из них – более 250 тысяч – в нашем городе. И сейчас ялтинские гостиницы, базы отдыха и другие средства размещения заполнены почти на 80-85%», – сообщила Павленко.
В апреле Россия приостановила пассажирские авиаперелеты в Турцию на полтора месяца. После этого власти Крыма заявили, что это привлечет туристов на полуостров.
В Ростуризме рассчитывают, что в 2021 году турпоток в Крым вернется к уровню до пандемии коронавируса, а также прогнозируют рост количества туристов на полуострове в пределах 10-15%.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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