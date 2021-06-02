Власти Крыма сообщили о запуске информресурса для жалоб и предложений туристов

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В Крыму запустили информационный ресурс «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму», который позволит туристам оставлять свои жалобы и предложения во время курортного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.

«В рамках подготовки к летнему курортному сезону разработан информационный ресурс «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму» для обратной связи с крымчанами и туристами, находящимися на отдыхе в курортных городах и поселках Крыма. Данный ресурс позволит каждому желающему оставить свой отзыв об отдыхе в Крыму, обозначить проблематику или оценить инфраструктурные изменения в каждом конкретном регионе и в республике в целом», – сказано в сообщении.

Для того, чтобы оставить отзыв необходимо пройти в раздел «Оставить отзыв об отдыхе в Крыму» и написать на указанную там почту, либо выбрав курорт из предложенного списка, оставить отзыв в одной из социальных сетей.

Помимо раздела с отзывами, на ресурсе представлены ответы на часто задаваемые вопросы и телефон горячей линии.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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