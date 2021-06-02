Странности
Власти Крыма мечтают о строительстве Tesla на полуострове
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Крымские власти готовы к строительству на полуострове американского завода по производству электромобилей Tesla.
Однако это произойдет лишь в том случае, если с республики снимут санкции, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РК.
По словам первого заместителя министра промышленной политики Крыма Елены Элекчан, в случае обращения любого инвестора, в том числе зарубежного, их ведомство готово оказать содействие в рамках своей компетенции.
«Однако начиная с 2014 года в отношении Республики Крым рядом зарубежных стран, в первую очередь США, введены санкционные ограничения, препятствующие поддержанию и развитию внешнеэкономических связей РК как субъекта России с зарубежными странами», — отметила Элекчан.
Напомним, сразу несколько российских губернаторов обратились к Илону Маску с просьбой разместить у них новый завод Tesla. В Подмосковье миллиардера заманивают «идеальной логистикой», а в Удмуртию — налоговыми льготами, пишет РБК.
В тексте использованы материалы: Форпост
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