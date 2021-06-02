Власти Алушты потребовали остановить стройку в зеленой зоне у набережной

Власти Алушты обязали застройщика остановить работы в зеленой зоне со стороны восточной набережной города.

Администрация Алушты при поддержке прокуратуры намерена вернуть участок в муниципальную собственность, сообщила глава администрации Галина Огнева.

«Мы выехали вместе с прокурором на это место. Сегодня было принято решение о том, что до 10 июня мы соберем весь пакет документов, и прокуратура будет выступать с иском в суд об отмене права собственности на этот земельный участок и возврате его в муниципалитет. Вместе с подачей иска в суд будут наложены меры, запрещающие проведение каких-либо строительных работ, – сказала Огнева. – Так как у нас принято решение с 1 июня о запрете строительных работ, муниципальным контролем, мною вручено предупреждение о том, что с сегодняшнего дня запрещаются строительные работы».

Она уточнила, что застройка началась на участке со стороны восточной набережной в районе кооператива «Лазурный». «Еще в 2010 году Лучистовским сельским советом земля площадью в 17 га была передана на праве собственности гражданину. Этот гражданин не использовал эту землю, она была сельскохозяйственного назначения. Затем он поменял целевое назначение под жилищное строительство, – рассказала глава администрации об истории земельного участка. – Самое главное, что прокуратура выступает в пользу муниципалитета о возврате и отмене права собственности».

По словам Огневой, прокуратура также запросит у экологических служб акты обследования снесенных в ходе начавшихся строительных работ зеленых насаждений. «Собственник знает о наших намерениях, – добавила глава администрации. – Собственник с Украины, но документы все оформлены в российском правовом поле».

Накануне в социальных сетях появилось видео начавшихся строительных работ на одной из зеленых зон восточной набережной Алушты. На кадрах спецтехника под дождем роет большой котлован посреди многочисленных деревьев. Крымчане возмутились характером проведения работ, а также высказали опасения по поводу экологической и оползневой безопасности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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