Весенние ливни слабо наполнили реки Крыма

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Самые крупные реки Крыма — Кача, Бельбек, Черная и Салгир — в мае недополучили осадки.

К таким выводам пришли сотрудники Крымского гидрометцентра, опубликовав ежемесячный отчет наблюдений.

В частности, в мае в бассейнах рек Крыма выпало 2,9-25 мм осадков или 7-35% нормы. Дожди были кратковременными и шли в основном в равнинной части полуострова 16 и 29 мая. При этом в Крымских горах снова наблюдался значительный недобор осадков: на Ай-Петри — 24% нормы, а на Ангарском перевале — 22% нормы.

«К концу весны отсутствие стокообразующих осадков после третьей малоснежной зимы, как и в прошлом году, способствовало установлению ранней, нехарактерной для этого времени года, межени в бассейнах всех рек», — говорится в сообщении экспертов.

При этом русла большинства селевых рек в округах Алушты, Судака и Феодосии остаются пересохшими.

Также Гидрометцентр отмечает, что в мае значительно сократился приток воды в водохранилища естественного стока: в Белогорское — 2,9 млн кубометров воды, в Симферопольское — 0,534 млн кубометров, в Счастливенское — 0,718 млн кубометров, в Чернореченское — 2,19 млн кубометров.

Суммарный запас воды в крымских водохранилищах к началу лета составил 79,24 млн кубометров, что на 6,531 млн кубометров меньше, чем месяц назад, и на 5,92 млн кубометров меньше, чем в 2020 году.

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