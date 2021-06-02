Вандалы наступают: в Севастополе изуродована стена у Памятника Затопленным кораблям

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Очередной акт вандализма произошел напротив Памятника Затопленным кораблям.

Стенка у памятного места расстрела революционных моряков крейсера «Очаков» в центре Севастополя, напротив памятника Затопленным кораблям, оказалась покрыта автографами учащихся некоторых школ Севастополя.

При помощи маркеров вандалы богато «украсили» стенку различными надписями – в том числе оставив достаточно координат для обратной связи в виде ссылок на личные странички в различных социальных сетях.

Воспользовавшись этой возможностью, СМИ обратились к лицам, чьи координаты были оставлены рядом с мемориальной табличкой «Здесь 28 ноября 1905 года царскими войсками были зверски расстреляны революционные матросы крейсера Очаков» с просьбой объяснить: по каким причинам подростки решили развлечься таким образом, и известно ли им о возможной административной ответственности за подобные забавы.

Одна из девушек, ссылка на социальные сети которой была размещена на стене, сообщила, что не может припомнить происходящего, но не исключает, что ссылка на ее аккаунт была размещена одноклассниками. Другие возможно причастные к инциденту подростки ограничились баном.

В тексте использованы материалы: Форпост

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