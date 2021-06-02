В Ялте хотят собрать с платных парковок 60 млн рублей

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Депутаты Ялтинского горсовета утвердят на сессии новые тарифы на парковку автотранспорта в городе.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Ялты Янина Павленко. Она добавила, что парковки будут обслуживаться паркоматами, расплатиться можно будет как наличными, так и картой.

«Оператором парковочного пространства станет наше муниципальное предприятие («Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым»), а это значит – что поступления будут максимально прозрачны и только в бюджет. Всего у нас 565 мест на 36 парковках. Ожидаем более 60 миллионов в год», — отметила Павленко.

Она напомнила, что в декабре прошлого года было принято решение временно сделать бесплатными все муниципальные парковки, поскольку деньги шли мимо бюджета. От деятельности 23 платных парковок было получено чуть более 450 тысяч рублей в год.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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