Происшествия
В Симферополе подросток сорвался с балкона: спасти мальчика не смогли
Прокурора Республики Крым организовала проверку по факту смертельного травмирования подростка в Симферополе, сообщает пресс-служба ведомства.
15-летний мальчик упал с балкона многоэтажки. На «скорой» ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось.
В прокуратуре уточнили, что ЧП произошло в обеденное время на улице Мате Залки. Юноша упал с 8-го этажа многоэтажного дома.
«В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено прокуратуре г. Симферополя, будут установлены причины произошедшего, условия проживания и обучения несовершеннолетнего. В настоящее время по данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка, проведение которой находится на контроле у руководства республиканской прокуратуры», - говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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