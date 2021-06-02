Происшествия
В Симферополе эвакуировали детскую больницу
В Симферополе из-за звонка о минировании эвакуировали Детскую республиканскую клиническую больницу, сообщил источник в экстренных службах.
Большая часть персонала и пациентов находятся за пределами больницы. На месте работают сотрудники МЧС и полиции.
Это не первый подобный случай за последнее время. Утром 31 мая в администрацию Керчи поступило письмо от неизвестного лица, в котором сообщалось о «минировании» здания ведомства, а также здания местного управления полиции. Сообщение оказалось ложным.
27 мая в Крымский федеральный университет поступил звонок с информацией о минировании корпусов вуза, находящихся на проспекте Вернадского. Из зданий были эвакуированы студенты и сотрудники учебного заведения. Дальнейшее обследование показало, что никаких взрывоопасных предметов в корпусах нет.
19 мая после сообщения о минировании Севастопольского государственного университета из корпусов и общежитий эвакуировали студентов и сотрудников вуза. Сообщение также оказалось ложным.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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