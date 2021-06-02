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Происшествия

В Севастополе дачника ограбили при помощи манипулятора

Двое преступников, вооруженных манипулятором, украли с дачного участка металлические ворота и емкость общей стоимостью в 63 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Воспользовавшись отсутствием 40-летнего дачника, два 32-летних приятеля пробрались на его участок, погрузили добычу с помощью манипулятора на автомобиль — и скрылись. В дальнейшем металлические изделия были сданы на лом, а деньги поделены и потрачены.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции по Гагаринскому району. Выяснилось, что задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

В отношении злоумышленников возбуждено новое уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Отметим, что садовые товарищества Севастополя часто становятся ареной грабежей и краж со взломом. Особой популярностью пользуется добыча в виде электроинструментов — но этим дело не ограничивается.

В тексте использованы материалы: Форпост

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