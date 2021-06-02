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Происшествия

В Севастополе борец с коррупцией попался на мошенничестве

В Севастополе борец с коррупцией попался на мошенничестве

фото © Новости Крыма

В Севастополе возбуждено уголовное дело против оперуполномоченного по особо важным делам отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции России по городу, которого подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СРК по РК и Севастополю.

По данным ведомства, на рассмотрении у следователя находилось сообщение о нарушении авторских прав предпринимателем. После осмотра офиса у бизнесмена изъяли компьютерную технику, на которой стоял нелицензионный софт. На следующий день оперативник предложил предпринимателю «решить вопрос» за 40 тысяч рублей. Он предложил сделать так, чтобы правообладатель софта не подавал в суд на компенсацию ущерба, хотя фактически на это никак повлиять не мог.

Силовика задержали сотрудники ФСБ.

«Подозреваемый был задержан с поличным. По ходатайству следователя следственного отдела по Ленинскому району города Севастополя фигурант уголовного дела судом заключен под стражу», - отметили в СК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Севастополе борец с коррупцией попался на мошенничестве

В Севастополе борец с коррупцией попался на мошенничестве

В Севастополе возбуждено уголовное дело против оперуполномоченного по особо важным делам отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции России по городу, которого подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

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