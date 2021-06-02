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Курорт

В России думают, что турпоток в Крым вырастет на два миллиона человек

07:03 среда, 2 июня 2021
В России думают, что турпоток в Крым вырастет на два миллиона человек

фото © Новости Крыма

Турпоток в Крым в этом году может вырасти на два миллиона человек.

Об этом в эфире телеканала «Москва 24» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, пишут «Известия».

«Судя по динамике предварительных продаж как туров, так и авиабилетов, есть уже два очевидных лидера: это Краснодарский край и Крым. В этом году, по нашим оценкам, в Крыму побывает на два миллиона больше туристов и, соответственно, пассажиров авиакомпаний», - сказал Горин.

Он отметил, что немалую роль в популярности отдыха на полуострове сыграл запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

«Популярность Крыма, например по сравнению с 2019 годом, существенно увеличилась. В этом году мы ожидаем плюс 20% от 2019 года», - подчеркнул вице-президент АТОР.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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