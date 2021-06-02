Происшествия
В Крыму задержали лжеюристку за «помощь» в продаже недвижимости
В Феодосии правоохранители задержали женщину, которая занималась мошенничеством под предлогом оказания юридических услуг.
Злоумышленница находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Как выяснили правоохранители, женщина целых два года похищала деньги у людей, которым якобы оказывала юридические консультации. Так, одни потерпевшие обратились к ней за помощью в оформлении правоустанавливающих документов на недвижимость.
«При этом они, не составляя договор, оплачивали услуги, а взамен никакой правовой помощи не получали, - пояснили в пресс-службе ведомства. – Всеми вырученными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению».
Общий ущерб от деятельности лжеюристки пока составляет 150 тысяч рублей. В Феодосии правоохранители рассматривают только два заявления от местных жителей в отношении злоумышленницы. Полиция одновременно ищет других потерпевших.
Против женщины тем временем возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Максимальным наказанием для предприимчивого консультанта может стать лишение свободы на срок до пяти лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин осужден за случайное убийство севастопольца. Пять лет проведет в колонии строгого режима житель Бахчисарая 1989 года рождения. В сентябре прошлого года он убил жителя Севастополя – как сочло следствие, по неосторожности.
В Керчи инспекторы ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем без прав. В Керчи инспекторы дорожно-патрульной службы задержали нетрезвого водителя автомобиля, который ранее уже был лишен за пьяную езду.
Крымчанин превратил 15-летнего мальчика в своего раба. Десять лет колонии строгого режима получил по суду хозяин сельхозбазы, похитивший и принуждавший к рабскому труду 15-летнего подростка в Нижнегорском районе.
Защита Рефата Чубарова намерена обжаловать приговор крымского суда. Защита Рефата Чубарова намерена обжаловать заочный приговор Верховного суда Крыма, вынесенный 1 июня в Симферополе.
В Крыму снова растет число новых заражений
За 1 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
«Пусть едут осенью»: эксперт считает, что белорусские туристы Крыму пока не нужны
Авиасообщение между Крымом и Белоруссией не откроется в ближайшие дни.
Власти Крыма сообщили о запуске информресурса для жалоб и предложений туристов
В Крыму запустили информационный ресурс «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму», который позволит туристам оставлять свои жалобы и предложения во время курортного сезона.
В Крыму прервано железнодорожное сообщение с Севастополем
В Крыму частично приостановлено железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем.
30 мая
Море у берегов Крыма превратилось в гниющее болото
Гниющие водоросли на пляжах приморского села Межводного в Черноморском районе Крыма отпугнули туристов.