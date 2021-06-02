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Происшествия

В Крыму задержали лжеюристку за «помощь» в продаже недвижимости

В Феодосии правоохранители задержали женщину, которая занималась мошенничеством под предлогом оказания юридических услуг.

Злоумышленница находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как выяснили правоохранители, женщина целых два года похищала деньги у людей, которым якобы оказывала юридические консультации. Так, одни потерпевшие обратились к ней за помощью в оформлении правоустанавливающих документов на недвижимость.

«При этом они, не составляя договор, оплачивали услуги, а взамен никакой правовой помощи не получали, - пояснили в пресс-службе ведомства. – Всеми вырученными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению».

Общий ущерб от деятельности лжеюристки пока составляет 150 тысяч рублей. В Феодосии правоохранители рассматривают только два заявления от местных жителей в отношении злоумышленницы. Полиция одновременно ищет других потерпевших.

Против женщины тем временем возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Максимальным наказанием для предприимчивого консультанта может стать лишение свободы на срок до пяти лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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