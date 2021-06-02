В Крыму ужесточили правила размещения объектов на пляжах

В Крыму ужесточили контроль за предоставлением услуг на пляжах, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.

Соответствующие изменения были внесены в постановление правительства Крыма «О некоторых вопросах благоустройства пляжей».

Согласно документу, теперь на пляжах, используемых на основании договоров о благоустройстве, не допустимы размещения нестационарных объектов, предназначенных для предоставления гостиничных услуг, а также предоставление услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания.

«Уточняются виды нестационарных объектов, которые могут быть размещены на пляже. Это элементы благоустройства территории, в том числе теневые навесы, кабинки для переодевания, душевые кабинки, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование. А также приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных групп населения, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, детские игровые и спортивные площадки. Кроме того, допускается размещение водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов», – говорится в сообщении.

До 1 июля нынешнего года всем администрациям крымских городов и поселков рекомендуют «привести муниципальные правовые акты в соответствие с изменениями, внесенными в постановление».

В пресс-службе отметили, что изменения были разработаны Минкурортов Крыма и направлены на «совершенствование правового регулирования вопросов, связанных с размещением объектов на пляжах».

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В Крыму ужесточили контроль за предоставлением услуг на пляжах. На крымских пляжах, используемых на основании договоров о благоустройстве, не допустимы размещения нестационарных объектов, предназначенных для предоставления гостиничных услуг, а также предоставление услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания.