В Крыму снова растет число новых заражений

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За 1 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 68 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4543 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 117 человек, выздоровевших за весь период – 40 687 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму почти сто новых заражений за сутки. За 31 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В очередях на ПЦР-тесты для школьников находились 11 инфицированных севастопольцев. Среди 1295 школьников, прошедших ПЦР-тестирование на коронавирус перед отправкой в детские лагеря, были выявлены 11 инфицированных человек с бессимптомным протеканием болезни.

«Там какой-то ад творится»: в Севастополе разберутся с детскими очередями на ПЦР-тесты. С очередями на прохождение тестов на COVID-19 в детских поликлиниках должен разобраться департамент здравоохранения Севастополя.

Все для туристов: Севастополь готовит койки в инфекционной больнице. В Севастополе планируется сокращение коечного фонда, развернутого для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас их 542 и почти половина из них свободна.