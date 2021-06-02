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Коронавирус в Крыму

В Крыму растет количество тяжелобольных пациентов с COVID-19

20:41 среда, 2 июня 2021
В Крыму растет количество тяжелобольных пациентов с COVID-19

фото © Новости Крыма

Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко отмечает рост количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

Об этом он сказал в ходе еженедельного брифинга по противодействию коронавирусной инфекции в Крыму.

«В стационарах находится 1576 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония, на амбулаторном лечении – 247 человек. Из продолжающих лечение 124 пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 5 пациентов – на искусственной вентиляции легких 27 – на неинвазивной терапии и 439 пациентов получают оксигенотерапию. Количество тяжелых пациентов растет, особенно тех, кто поздно обратился к медикам», – сообщил Остапенко.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе 65 тысяч человек привились от коронавируса. В Севастополе на утро 1 июня сделали прививку от коронавируса 65 295 человек. Второй этап вакцинации прошел 52 551 житель региона.

В Крыму почти сто новых заражений за сутки. За 31 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В очередях на ПЦР-тесты для школьников находились 11 инфицированных севастопольцев. Среди 1295 школьников, прошедших ПЦР-тестирование на коронавирус перед отправкой в детские лагеря, были выявлены 11 инфицированных человек с бессимптомным протеканием болезни.

«Там какой-то ад творится»: в Севастополе разберутся с детскими очередями на ПЦР-тесты. С очередями на прохождение тестов на COVID-19 в детских поликлиниках должен разобраться департамент здравоохранения Севастополя.

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