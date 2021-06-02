В Крыму растет количество тяжелобольных пациентов с COVID-19

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Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко отмечает рост количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

Об этом он сказал в ходе еженедельного брифинга по противодействию коронавирусной инфекции в Крыму.

«В стационарах находится 1576 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония, на амбулаторном лечении – 247 человек. Из продолжающих лечение 124 пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 5 пациентов – на искусственной вентиляции легких 27 – на неинвазивной терапии и 439 пациентов получают оксигенотерапию. Количество тяжелых пациентов растет, особенно тех, кто поздно обратился к медикам», – сообщил Остапенко.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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