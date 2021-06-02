Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму снова растет число новых заражений ● В Севастополе 65 тысяч человек привились от коронавируса ● В Крыму почти сто новых заражений за сутки ● В очередях на ПЦР-тесты для школьников находились 11 инфицированных севастопольцев ● Общепит может спать спокойно: в Севастополе отказались от ограничений
В Крыму растет количество тяжелобольных пациентов с COVID-19
фото © Новости Крыма
Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко отмечает рост количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом.
Об этом он сказал в ходе еженедельного брифинга по противодействию коронавирусной инфекции в Крыму.
«В стационарах находится 1576 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония, на амбулаторном лечении – 247 человек. Из продолжающих лечение 124 пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 5 пациентов – на искусственной вентиляции легких 27 – на неинвазивной терапии и 439 пациентов получают оксигенотерапию. Количество тяжелых пациентов растет, особенно тех, кто поздно обратился к медикам», – сообщил Остапенко.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе 65 тысяч человек привились от коронавируса. В Севастополе на утро 1 июня сделали прививку от коронавируса 65 295 человек. Второй этап вакцинации прошел 52 551 житель региона.
В Крыму почти сто новых заражений за сутки. За 31 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В очередях на ПЦР-тесты для школьников находились 11 инфицированных севастопольцев. Среди 1295 школьников, прошедших ПЦР-тестирование на коронавирус перед отправкой в детские лагеря, были выявлены 11 инфицированных человек с бессимптомным протеканием болезни.
«Там какой-то ад творится»: в Севастополе разберутся с детскими очередями на ПЦР-тесты. С очередями на прохождение тестов на COVID-19 в детских поликлиниках должен разобраться департамент здравоохранения Севастополя.
Четыре дня дождей в Крыму: синоптики «обрадовали» прогнозом
В ближайшие четверо суток, с четверга по воскресенье, в районе столицы Крыма ожидаются ливневые дожди, в общей сложности за это время на территории Симферополя и окрестностей может выпасть больше месячной нормы осадков.
Купальный сезон начнется в Крыму во второй половине июня
Купальный сезон на черноморских курортах Крыма и Краснодарского края начнется в середине июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вандалы наступают: в Севастополе изуродована стена у Памятника Затопленным кораблям фото
Очередной акт вандализма произошел напротив Памятника Затопленным кораблям.
В Гурзуфе горят многоквартирный жилой дом и кипарисы
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в поселке Гурзуф под Ялтой.
9 часов назад
Крымчанин мог умереть в канаве, но его спасла собака
11 часов назад
В Симферополе эвакуировали детскую больницу
12 часов назад
В Крыму снова растет число новых заражений
12 часов назад
В Севастополе борец с коррупцией попался на мошенничестве
В Севастополе возбуждено уголовное дело против оперуполномоченного по особо важным делам отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции России по городу, которого подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.