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Власть

В Крыму осудили участника воровской банды за миллионные кражи

15:11 среда, 2 июня 2021
В Крыму осудили участника воровской банды за миллионные кражи

фото © Новости Крыма

Жителя Сакского района, почти два года обкрадывавшего районные офисы, магазины и аптеки, приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.

О вынесении судом приговора сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.По информации ведомства, 29-летний преступник был признан виновным в 39 кражах, при этом действовал в составе организованной группы.

«На протяжении более года, с марта 2018 года по декабрь 2019 года, он совершил ряд краж из офисных помещений, магазинов и аптек. Преступными действиями членов группы был причинен ущерб на сумму более 4,8 миллиона рублей», - рассказали в прокуратуре республики, отметив, что преступников задержали в декабре 2019 года.

Мужчина свою вину признал и пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом этих обстоятельств суд поддержал мнение прокурора и приговорил крымчанина к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.

«Подсудимый взят под стражу в зале суда. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Уголовное дело в отношении остальных членов организованной группы в настоящее время находится в производстве районного суда», - добавили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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