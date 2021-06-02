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В Крыму осудили участника воровской банды за миллионные кражи
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Жителя Сакского района, почти два года обкрадывавшего районные офисы, магазины и аптеки, приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.
О вынесении судом приговора сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.По информации ведомства, 29-летний преступник был признан виновным в 39 кражах, при этом действовал в составе организованной группы.
«На протяжении более года, с марта 2018 года по декабрь 2019 года, он совершил ряд краж из офисных помещений, магазинов и аптек. Преступными действиями членов группы был причинен ущерб на сумму более 4,8 миллиона рублей», - рассказали в прокуратуре республики, отметив, что преступников задержали в декабре 2019 года.
Мужчина свою вину признал и пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом этих обстоятельств суд поддержал мнение прокурора и приговорил крымчанина к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.
«Подсудимый взят под стражу в зале суда. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Уголовное дело в отношении остальных членов организованной группы в настоящее время находится в производстве районного суда», - добавили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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