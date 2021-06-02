В Керчи инспекторы ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем без прав

В Керчи инспекторы дорожно-патрульной службы задержали нетрезвого водителя автомобиля, который ранее уже был лишен за пьяную езду.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Внимание полицейских привлек автомобиль ВАЗ-2115, действия водителя которого не соответствовали дорожной обстановке. Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, однако водитель подозрительной машины его проигнорировал. После преследования правоохранителям удалось остановить транспортное средство.

За рулем автомобиля оказался 35-летний местный житель с явными признаками опьянения. Алкодетектор показал превышение допустимой нормы в 9 раз.

Также оказалось, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду и был лишен права управления на полтора года. Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку.

За повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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