Происшествия
В Керчи инспекторы ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем без прав
В Керчи инспекторы дорожно-патрульной службы задержали нетрезвого водителя автомобиля, который ранее уже был лишен за пьяную езду.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Внимание полицейских привлек автомобиль ВАЗ-2115, действия водителя которого не соответствовали дорожной обстановке. Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, однако водитель подозрительной машины его проигнорировал. После преследования правоохранителям удалось остановить транспортное средство.
За рулем автомобиля оказался 35-летний местный житель с явными признаками опьянения. Алкодетектор показал превышение допустимой нормы в 9 раз.
Также оказалось, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду и был лишен права управления на полтора года. Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку.
За повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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