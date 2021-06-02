Происшествия
В Гурзуфе горят многоквартирный жилой дом и кипарисы
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в поселке Гурзуф под Ялтой.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.
«По повышенному рангу к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии первого подразделения было установлено, что произошло возгорание кровли строения. Пострадавших нет. Есть угроза распространения огня», – уточнили в главке.
Газодымозащитная служба провела разведку, после чего были привлечены дополнительные силы. На месте развернут оперштаб. К тушению пожара привлечено 23 человека и шесть единиц техники.
Пожар вспыхнул в частном секторе на улице Совхозной. По словам очевидцев, борьбу с огнем осложняет сильный ветер. «Возгорание произошло с торца 12-квартирного жилого дома барачного типа около 9.30», – сообщил глава местного территориального органа администрации Ялты Виктор Гамаль.
По его словам, из-за сильного ветра огонь перекинулся на растущие рядом кипарисы. «Прибывшие пожарные остановили движение огня в сторону парка санатория «Пушкино», но обстановка остается сложной», – отметил Гамаль.
Он также сообщил, что из жилых помещений успели вынести газовые баллоны.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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