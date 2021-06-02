В Евпатории разрешили бесплатно пить минеральную воду

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В Евпатории возобновляет работу бювет «Керкинитида», сообщает городской туристстко-информационный центр. Всего в городе два десятка скважин минеральной воды.

«Приглашаем вас посетить общедоступный бювет «Керкинитида» на улице Дувановской. Там вы не только сможете попробовать на вкус минеральную воду, но и попадете на интересную экскурсию. Ежедневно в 10:00 экскурсию для туристов проводит Валентина Михайловна Чеботарева — специалист-медик и консультант бювета. Она поделится интересными фактами о минеральной воде; расскажет, какую именно воду и при каких заболеваниях нужно пить», — сообщили в туристско-информационном центре.

Справка: бювет «Керкенитида» открылся в Евпатории в 2013 году, но впоследствии неоднократно закрывался на ремонт. Минеральная вода в бювете — хлоридно-натриевая и поступает с глубины 1247 метров, пить ее можно из двух разных кранов. В одном вода имеет температуру 38 градусов, в другом — 12. Также есть кран с «родниковой» водой из неглубокого источника.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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