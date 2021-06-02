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Троллейбусы из Симферополя в Ялту и Алушту перешли на летнее расписание
Троллейбусы, следующие по маршруту Симферополь-Ялта и Симферополь-Алушта, перешли на летние расписание движения.
Об этом сообщает ГУП РК «Крымтроллейбус».
«Крымтроллейбус увеличил количество подвижного состава, обслуживающего самый длинный троллейбусный маршрут в мире Симферополь – Ялта c 30 до 40 единиц. Интервал отправления троллейбусов, следующих в Алушту и Ялту, а также в обратном направлении сокращен до 15-17 минут», — говорится в сообщении предприятия.
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