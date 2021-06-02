Спасатели потушили пожар в многоквартирном доме в Гурзуфе

Пожар в жилом многоквартирном доме в Гурзуфе ликвидирован.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.

«Пожар в многоквартирном доме в Гурзуфе ликвидирован. Пострадавших на пожаре не было», – уточнили в ведомстве.

После локализации пожара спасатели провели проливку помещений во избежание повторного загорания. Пожар ликвидирован на площади 800 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном жилом доме по улице 9 мая в Гурзуфе произошел пожар. По словам очевидцев, огонь повредил растущие рядом деревья. На месте происшествия действовал оперативный штаб.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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