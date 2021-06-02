Происшествия
Спасатели потушили пожар в многоквартирном доме в Гурзуфе
Пожар в жилом многоквартирном доме в Гурзуфе ликвидирован.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.
«Пожар в многоквартирном доме в Гурзуфе ликвидирован. Пострадавших на пожаре не было», – уточнили в ведомстве.
После локализации пожара спасатели провели проливку помещений во избежание повторного загорания. Пожар ликвидирован на площади 800 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в многоквартирном жилом доме по улице 9 мая в Гурзуфе произошел пожар. По словам очевидцев, огонь повредил растущие рядом деревья. На месте происшествия действовал оперативный штаб.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Гурзуфе горят многоквартирный жилой дом и кипарисы. Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в поселке Гурзуф под Ялтой.
Крымчанин мог умереть в канаве, но его спасла собака. В Симферопольском районе среди бела дня исчез человек: 79-летний Михаил Хуторянский вышел из своего дома в селе Мазанка 28 мая, и как в воду канул.
Автором сообщения о бомбе в детской больнице Симферополя оказалась нетрезвая женщина. Личность человека, сообщившего сегодня утром о предполагаемом минировании Республиканской детской клинической больницы, установлена, медучреждение возвращается к штатному режиму работы.
В Симферополе эвакуировали детскую больницу. В Симферополе из-за звонка о минировании эвакуировали Детскую республиканскую клиническую больницу, сообщил источник в экстренных службах.
Вандалы наступают: в Севастополе изуродована стена у Памятника Затопленным кораблям фото
Очередной акт вандализма произошел напротив Памятника Затопленным кораблям.
В Евпатории разрешили бесплатно пить минеральную воду
В Евпатории возобновляет работу бювет «Керкинитида», сообщает городской туристстко-информационный центр. Всего в городе два десятка скважин минеральной воды.
В Севастополе борец с коррупцией попался на мошенничестве
В Севастополе возбуждено уголовное дело против оперуполномоченного по особо важным делам отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции России по городу, которого подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.
В Крыму прервано железнодорожное сообщение с Севастополем
В Крыму частично приостановлено железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем.
30 мая
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости