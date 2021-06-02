«Пусть едут осенью»: эксперт считает, что белорусские туристы Крыму пока не нужны

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Авиасообщение между Крымом и Белоруссией не откроется в ближайшие дни.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

«Не стоит ждать, что рейсы из Белоруссии в Крым полетят уже завтра», - заявил Волков и добавил, что открытию авиасообщения будет предшествовать период подготовки. В частности, необходимо согласовать связанные с аэронавигацией вопросы, получить разрешения Росавиации и других служб, пояснил он.

Кроме того, по мнению спикера, открытым остается вопрос компаний, которые будут осуществлять полеты в Крым.

«Высока вероятность, что для этой цели будут задействованы российские авиаперевозчики или же будут найдены иные решения для ухода от прямых санкций и более жестких ограничений, связанных с политикой ЕС и официального Вашингтона», - предположил исполнительный директор ОСИГ и отметил, что маловероятно, что рейсы в Крым будет выполнять «Белавиа».

При этом наиболее удачным периодом возобновления авиасообщения с Белоруссией Волков назвал начало осени. По его мнению, в этот период Крым не менее красив, чем летом, в полной мере работают музеи и места турпоказа, однако в гостиницах уже появятся свободные места.

«Сейчас в Крыму почти 100% загрузка, что не лучшим образом отражается на сервисе. Поэтому лучше перенаправить турпоток на бархатный сезон», - уверен эксперт.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым, соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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