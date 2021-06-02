Прогноз погоды в Крыму на среду 2 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 2 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в восточных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью около 13 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 18, ночью около 16 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 17, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 98 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 92 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 17 до 20, ночью около 17 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 87 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 14 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 90 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 20, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северный 22 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 90 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью около 10 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 96 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер западный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 19, в Николаевке - 18, в Севастополе - 18, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 19, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 18, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 16, в Сочи - 17, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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