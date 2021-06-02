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Власть

Пляж в Алупке решили не открывать из-за оползневой опасности

19:55 среда, 2 июня 2021
Ялта
Пляж в Алупке решили не открывать из-за оползневой опасности

фото © Крым.реалии

В Алупке началась отсыпка разрушенного ранее штормом пляжа «Лазурный берег», но на лето его открывать не будут так как признали «аварийным», сообщают в администрации Ялты.

По информации властей, на пляж высыпали 300 тонн гальки.

«Вместе с тем, официально пляж «Лазурный берег» в этом году открыт не будет: специалисты ГБУ «Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства» признали его аварийным. Также в этом году участок побережья был выставлен на конкурс, однако заявок на него не поступило, поэтому в этом году там будут установлены соответствующие знаки «Купаться запрещено», – добавили в администрации.

Здесь также сообщили, что на проектирование ремонта берегоукрепительных сооружений выделено свыше 4 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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