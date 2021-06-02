Платный Севастополь: в центре и в Балаклаве заработали паркоматы

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Исторический центр Севастополя и туристический центральный район Балаклавы стали платными для автовладельцев. С сегодняшнего дня на этих территориях работают паркоматы и будут фиксироваться первые штрафы.

Об этом журналистам сообщил начальник отдела организации дорожного движения и содержания дорог департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Роман Рамазанов.

«Сейчас уже начинается полноценное функционирование платного парковочного пространства. Будет фиксироваться неоплата за размещение автотранспорта. Штраф предусмотрен 1500 рублей», – сказал Рамазанов.

По словам Рамазанова, парковочные пространства охватывают две зоны. Первая организована в центре Балаклавы, включая площадь 1 Мая. Вторая – в историческом центре Севастополя: на центральном холме, улицах Ленина и Большой Морской, проспекте Нахимова и площади Лазарева. Всего порядка тысячи парковочных мест. Стоимость одного паркоместа в час – 35 рублей для Севастополя, 50 рублей – для Балаклавы.

Предусмотрены и льготные места. Они составляют 10% всех паркомест и предназначаются для размещения автомобилей маломобильных граждан, инвалидов 1, 2 и 3 групп, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей. Жители, относящиеся к этим категориям, могут пользоваться парковками бесплатно.

Все разрешения можно получить лично в департаменте транспорта или воспользовавшись порталом Госуслуг. Таким же образом можно получить и резидентские разрешения – своеобразные абонементы для людей, проживающих на улицах, где введено платное парковочное пространство. Рамазанов уточнил, что стоимость такого разрешения также не бесплатна и составляет 1800 рублей в год.

Программу по обеспечению безопасности дорожного движения в Севастополе совместно с правительством в рамках концессионного договора реализовывает ООО «Безопасные дороги Севастополя». По словам генерального директора компании Андрея Томилина, фиксировать неоплату при пользовании автостоянками в зонах платных парковок уже начали. Все вырученные средства пойдут в бюджет.

«Информацию о неоплате фиксируют специально оборудованные и постоянно курсирующие автомобили, которые передают ее сотрудникам департамента транспорта, которые, в свою очередь, выписывают постановление и направляют их гражданам, допустившим нарушение законодательства города», – сказал Томилин.

Он отметил, что в Севастополе могут поставить паркоматы и в других районах, однако пока это окончательно не решено. Альтернативными бесплатными парковками в центре Севастополя остаются зоны, организованные на площади Нахимова и возле штаба Черноморского флота, над Екатерининским сквером.

Напомним, первые паркоматы в Севастополе были установлены летом 2017 года в Балаклаве. После они были установлены в центре Севастополя, но все это время не функционировали – штрафы с граждан не взимались ввиду отсутствия правового механизма, не отрегулированного на местном уровне. По словам Романа Рамазанова, это был «чисто технический момент, который сейчас решен».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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