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Общество

Парк под Севастополем станет полем сражения

13:05 среда, 2 июня 2021
Парк под Севастополем станет полем сражения

фото © vk.com/feduhy.park

Парк живой истории «Федюхины высоты» в Севастополе на время превратится в поле сражения времен Крымской войны.

6 июня в 10:30 утра на территории парка пройдет масштабная реконструкция обороны Севастополя 1855 года.

Как и 166 лет назад, русские войска будут отбивать наступление французов и англичан. В реконструкции эпизода Крымской войны примут участие военно-исторические клубы из разных регионов России.

Организаторы обещают масштабное пиротехническое шоу, в котором будут задействованы более десяти пушек из самой большой в мире коллекции копий орудий времен Крымской войны, собранной в парке «Федюхины высоты».

Для зрителей предусмотрены места обзора сражения. Билеты на реконструкцию можно купить онлайн и в кассах парка.

В тексте использованы материалы: Форпост

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