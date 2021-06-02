Мэр Ялты заявила о невыполнении обещаний застройщиком Форосского парка

Застройщик Форосского парка не полностью выполнил обещание до 1 июня привести в порядок используемую территорию.

Об этом на своей странице написала глава администрации Ялты Янина Павленко после посещения объекта.

«Прошлась по территории Форосского парка, которую до 1 июня должны были привести в порядок – свернуть строительство, переставить заборы и убрать за собой весь мусор. К огромному сожалению, застройщик сделал не все», – сообщила она.

Особенно Павленко огорчил «забор в некоторых местах, где его быть уже не должно, согласно договоренностям». Правда, по ее словам, застройщик «обещает убрать в течение ближайших дней и вымыть территорию».

Градоначальница напомнила, что с 31 мая вступило в силу постановление администрации, останавливающее работу на всех строительных площадках Большой Ялты. «У нас есть инструменты воздействия, и в случае выявления нарушений будем неоднократно применять штрафы», – пообещала она, уточнив, что для граждан штраф составляет 5 тыс рублей, для должностного лица – до 50 тыс, для юрлиц – до 100 тыс.

При этом Павленко выразила уверенность, что местная общественность будет «ежедневно контролировать все процессы, происходящие на территории парка и напрямую докладывать ситуацию, а я – незамедлительно на нее реагировать». «Муниципальный контроль будет работать на месте столько, сколько нужно», – добавила глава администрации.

В то же время она обратила внимание, что уже «сегодня пошли сигналы о стройке многоэтажки в Форосе на границе с парком». «Мунконтроль оперативно направлен на место», – подчеркнула Павленко.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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