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Власть

Маршрут пригородных поездов с Кубани продлили до Феодосии

Новая остановка на станции Старотитаровка появится на пути рельсового автобуса из Керчи в Анапу.

Об этом сообщила пресс-служба оператора маршрута Южной пригородной пассажирской компании.

«С 1 июня в целях повышения качества пассажирского сообщения на маршруте Керчь – Анапа назначается остановка на станции Старотитаровка, – говорится в сообщении. – Время движения пригородных поездов по маршруту Керчь – Анапа и обратно составит не более 2 часов 5 минут. Стоимость проезда по маршруту Керчь – Анапа 461,28 рубля, Керчь – Старотитаровка 227,28 рубля, Анапа – Старотитаровка 234 рубля».

Станция возобновила работу впервые с 1992 года. По будням будет ходить две пары поездов (утром и вечером), по выходным дням, по пятницам и в праздники – по три пары (утром, днем и вечером). На летний период маршрут следования пригородного поезда продлен до Феодосии.

Пригородное железнодорожное сообщение между Керчью и Анапой было запущено 7 марта 2020 года. Время в пути составляет два часа. На маршруте работают рельсовые автобусы РА2.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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